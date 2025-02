Case da demolire, prorogato lo stop alle auto

È stata prorogata fino a venerdì prossimo la modifica alla viabilità per consentire la demolizione del palazzo di via Marche ai civici 54 e 56. L’ordinanza della polizia locale prevede l’istituzione, a partire dall’intersezione con via Ancona, della segnaletica di divieto di transito, divieto che si estende, durante la demolizione, anche ai pedoni. Sono previste la direzione obbligatoria a destra verso via Ancona eccetto che per i veicoli residenti fino al civico 52 e per tutti i veicoli in uscita dalla stessa via. Viene istituito un senso unico alternato a vista, con diritto di precedenza per i veicoli in uscita da via Marche, dal civico 56 al civico 80. C’è poi la direzione consentita a sinistra, in uscita dall’area di parcheggio antistante al civico 84, per i residenti nel tratto compreso tra i civici 56 e 112 e l’istituzione temporanea di "Strada senza uscita" nel tratto di strada compreso tra questi civici. In via Ancona, sul tratto compreso tra via Weiden e via Marche, c’è il divieto di transito eccetto che per i residenti, la strada chiusa a 100 metri e la direzione obbligatoria a destra verso via Weiden per i veicoli provenienti dal sottopasso ferroviario. Il cantiere e i cambi alla viabilità stanno creando qualche inevitabile disagio nel quartiere. Mauro Riccobelli, titolare del bar Free Time, che si trova vicino all’edificio in fase di demolizione, racconta che "con il passaggio chiuso abbiamo meno clientela. Forse c’è un problema di parcheggi, ma sono lavori che andavano fatti". Un residente di via Marche, Michele Ciccioli, racconta che "con la demolizione si aggrava il problema dei parcheggi, che in questa via mancano da sempre, e nell’aria c’è polvere; sono però lavori necessari, quindi ben venga che siano fatti".

Lorenzo Fava