Case di riposo, si muove la Regione "Pronti a intervenire contro i rincari"

di Lucia Gentili

"Quelle dei sindaci sono richieste di buon senso, condivisibili. Le sottoporrò al governatore Francesco Acquaroli e alla giunta regionale per dare loro delle risposte". È l’impegno dell’assessore alla sanità Filippo Saltamartini sul fronte case di riposo, in seguito alla riunione da lui stesso convocata ieri pomeriggio a Palazzo Raffaello, per ascoltare i primi cittadini dell’Ambito territoriale sociale 15 e individuare soluzioni condivise.

I Comuni dell’Ats 15 che gestiscono una residenza protetta (Corridonia, Montecassiano, Pollenza, Treia, Mogliano-Urbisaglia, Ircr Macerata) avevano chiesto da tempo un incontro alla Regione attraverso una lettera inviata dal sindaco Sandro Parcaroli, presidente d’ambito. Tra i nodi principali: il numero dei posti letto convenzionati e l’adeguamento della quota sanitaria, in quanto il contributo regionale è rimasto a 33,51 euro al giorno per ogni ospite dal 2004. "I sindaci – ha detto l’assessore Saltamartini – ci hanno chiesto di portare i posti letto convenzionati al 100%, come previsto per le zone del cratere. E l’aumento della quota regionale per la sostenibilità economica nelle case di riposo. Va fatta poi una nuova delibera sul fabbisogno dei posti che servono per garantire il servizio (le liste d’attesa sono lunghe), per scongiurare un aggravio sulle strutture sanitarie. Porterò le istanze in giunta. Purtroppo le risorse trasferite dallo Stato ai servizi sociali non sono sufficienti: dobbiamo centellinare le risorse perché ad esempio registriamo carenze anche per la salute mentale, la neuropsichiatria infantile, i disturbi alimentari". "É stata una riunione molto proficua e si è svolta in un clima di ascolto e collaborazione – ha affermato il sindaco di Macerata Parcaroli –. Insieme alla Regione e, nello specifico, all’assessore Filippo Saltamartini che ringraziamo per averci incontrato, stiamo valutando come adeguare le tariffe delle case di riposo del Maceratese per non pesare, di conseguenza, sui bilanci dei Comuni dell’Ambito territoriale sociale 15".

"Sono contento del segnale di apertura dell’assessore Saltamartini – è intervenuto il sindaco di Pollenza Mauro Romoli –, che si è impegnato a valutare con la giunta sia l’aumento della compartecipazione regionale nelle rette sia l’aumento dei posti letto convenzionati. Resto in fiduciosa attesa". "La riunione è stata molto partecipata – ha spiegato il sindaco di Treia Franco Capponi, che aveva sollevato la criticità –, da tutti i primi cittadini dell’Ats 15. Abbiamo evidenziato una difformità creata dalla precedente giunta Ceriscioli, che aveva accreditato solo alla provincia di Ascoli il 100% dei posti letto, dimenticandosi forse che la provincia più colpita dal terremoto è la nostra. Quindi abbiamo chiesto di sanare la difformità (attualmente abbiamo l’80% dei posti accreditati) con un atto di giunta. E di adeguare il contributo regionale per ogni ospite: la somma dovrebbe essere divisa equamente tra Comune e Regione. Ad esempio, a fronte di una spesa giornaliera di 92-93 euro, la Regione ne paga 33,51, ma almeno dovrebbe versare 45-46 euro. Anche perché i costi di gestione, solo con la svalutazione monetaria, in questi anni sono aumentati del 24%. A questi dobbiamo aggiungere un ulteriore 9% per i recenti rincari. Se la Regione non interviene, saremo costretti a chiudere le case di riposo. Infine andrebbero riviste le convenzioni con i privati: loro percepiscono 145 euro a posto letto per le rsa".