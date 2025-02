Case di riposo sotto la lente. Brandoni: servizi garantiti. Ma il malcontento s’allarga

di Franco VeroliANCONA"Da fine 2020 ad oggi la giunta Acquaroli ha stanziato 44,5 milioni di euro per gli enti gestori delle strutture residenziali convenzionate e/o autorizzate per anziani non autosufficienti. Risorse che hanno dato risposta ai maggiori costi gestionali, al potenziamento dell’assistenza e al rafforzamento degli organici necessari per affrontare l’emergenza Covid". Goffredo Brandoni, assessore regionale al bilancio, replica in questo modo ai sindacati e alle associazioni che hanno sollevato i problemi inerenti all’accesso nelle strutture residenziali per gli anziani e al continuo aumento delle rette. "I contributi – specifica – hanno garantito una gestione trasparente ed efficace delle risorse e dimostrano l’attenzione e l’impegno della giunta nei confronti delle Rsa e degli enti che le gestiscono, con l’obiettivo di continuare a garantire servizi adeguati e il benessere degli ospiti".

Di tutt’altro parere il Gruppo Solidarietà di Moie di Maiolati, che attacca a tutto campo. "Con la legge di stabilità 2025 la Regione Marche ha previsto un finanziamento di 4 milioni di euro per il triennio 2024-26 a sostegno delle rette nelle residenze sociosanitarie per anziani. Contemporaneamente non ha rifinanziato il fondo di solidarietà (attivo dal 2017) a sostegno delle rette residenziali di persone con disabilità e disturbi mentali, circa 3/3,5 milioni di euro/annuo che sosteneva circa 400 persone". E mentre le rette per gli anziani non autosufficienti nelle residenze protette oscillano tra i 1.300 e i 2.200 euro al mese nei posti convenzionati e tra i 2.400 e i 3mila euro in quelli non convenzionati, la Regione "invece di stabilire la tariffa, calcolata sui costi di gestione, dando certezze a tutti i soggetti interessati (residenti, famiglie, gestori) fa finta, ora, di sostenere gli utenti attraverso la costituzione di un fondo peraltro del tutto inadeguato". Molto inadeguato, secondo il Gruppo Solidarietà: "Quante persone dovrebbe sostenere? Nei posti per non autosufficienti nelle Marche ci sono circa 7mila persone. Se fossero raggiunte tutte, la diminuzione dei costi a carico delle famiglie sarebbe di qualche centesimo al giorno. Anche volendo procedere con criteri selettivi le riduzioni sarebbero, comunque irrisorie. Per quanto riguarda i circa 4.900 posti di Residenza protetta convenzionata, se gli aumenti sono determinati da prestazioni sanitarie aggiuntive, in particolare, ma non solo, infermieristiche, perché i maggiori costi sanitari dovrebbero essere pagati dagli utenti/Comuni e non dal servizio sanitario?".

Sull’azzeramento del Fondo regionale di solidarietà duro anche il giudizio di Antonio Mastrovincenzo, consigliere regionale del Pd: "Rispetto agli oltre tre milioni che si stanziavano in precedenza, nella legge di stabilità approvata lo scorso dicembre la giunta Acquaroli ha previsto uno stanziamento di 179mila euro, praticamente niente. Una scelta pessima".