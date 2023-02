"Case di riposo: tavolo aperto con i gestori"

"C’è un tavolo aperto con gli enti gestori delle case di riposo dall’evento pandemico". L’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, risponde ai sindaci del territorio, a partire da quello di Treia, Franco Capponi, e all’Azienda pubblica di servizi alla persona Ircr Macerata. Le strutture hanno segnalato un aumento nelle spese di gestione, tra pandemia, rincari, bollette e riduzione degli ingressi per rispettare la normativa Covid. E la Regione, che compartecipa alle rette mensili per la parte sanitaria, non adegua la quota da quasi vent’anni. Il corrispettivo regionale è, infatti, rimasto a 33 euro al giorno per ogni ospite dal 2004. "La quota regionale va assolutamente adeguata ai nostri tempi" è la richiesta di Ircr e primi cittadini. "Il tema non è solo quello dell’aumento dei costi, ma anche dell’aumento dei servizi di intensità assistenziali e cura (ovvero minutaggio di infermieri e oss per persona) – aggiunge l’assessore Saltamartini -. Le Marche hanno una delle più alte percentuali di posti letto residenziali per anziani. Stiamo cercando di verificare le varie possibilità finanziarie connesse con l’aumento dei costi senza che tuttavia questa possa gravare sulla riduzione del servizio. Negli ultimi anni la Regione si è caricata l’onere di finanziare almeno l’85% dei posti letto autorizzati. Stiamo valutando il da farsi per la quota sanitaria regionale". I Comuni dell’Ambito sociale di Macerata che gestiscono una residenza protetta (l’Ircr di Macerata, Corridonia, Montecassiano, Pollenza, Treia, Mogliano-Urbisaglia) hanno chiesto un incontro alla Regione attraverso una lettera inviata dal sindaco Parcaroli, presidente dell’Ambitoe. "Le Marche sono all’ultimo posto in Italia per partecipazione alla quota sanitaria delle residenze protette, mentre si attesta a 55 euro al giorno nelle altre regioni", aveva detto Capponi.