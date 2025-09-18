"Case Erap: la graduatoria pronta a luglio"

Era pronta dal 30 luglio la graduatoria della case Erap, ma è stata pubblicata solo ieri dal Comune di Civitanova, e solo dopo la richiesta di accesso agli atti del Pd, che ha presentato anche una interrogazione consiliare urgente sulla vicenda. I Dem adesso attaccano il sindaco per il ritardo con cui è stata resa ufficiale la lista delle famiglie assegnatarie dei 34 alloggi di edilizia agevolata di via Marchetti.

"Messa con le spalle al muro, l’amministrazione Ciarapica ha dovuto finalmente pubblicare la lista degli assegnatari dei 34 appartamenti Erap" denuncia Lidia Iezzi. "La graduatoria era pronta fin dal 30 luglio scorso – rivela –, ma esce fuori soltanto dopo la richiesta di accesso agli atti e dopo una interrogazione consiliare urgente, depositata insieme con Francesco Micucci per conoscere l’iter dell’istruttoria di centinaia di domande". E Iezzi rende pubblica la risposta prodotta dalla dirigente dei servizi sociali del Comune rispetto alla richiesta di documenti del Pd, "risposta dalla quale è emerso che gli allegati dell’ultimo verbale della commissione comunale incaricata di formare la graduatoria risalgono al 30 luglio scorso e che solo il 12 settembre, dopo 40 giorni di verbalizzazione e il giorno dopo la domanda di accesso agli atti, il segretario generale del Comune e presiedente di commissione, Benedetto Perrone, ha trasmesso la graduatoria".

Pesante il giudizio sulla gestione della vicenda: "Un comportamento che va contro ogni principio della buona amministrazione e che il sindaco, e i dirigenti del Comune, dovrebbero chiarire perché non esiste un solo motivo al mondo che giustifichi quanto avvenuto". "Avevamo ragione – rivendica Iezzi – ad accusare l’amministrazione comunale di tenere la graduatoria chiusa nei cassetti e la domanda è: perché? Perché questo vergognoso stallo pur conoscendo l’importanza dell’emergenza abitativa in città? Calcoli elettorali forse, visto che, pubblicata solo ora e a pochi giorni dal voto regionale, la graduatoria accontenta 34 famiglie e ne scontenta centinaia. Uno scenario da incubo per chi è abituato a fare politica promettendo tutto a tutti".

Il caso della graduatoria non pubblicata approda al consiglio comunale di lunedì alle 21, con l’interrogazione presentata dal Pd e con il gruppo Lega-Civici che si era espresso contro la propria coalizione per il ritardo accumulato nel rendere ufficiale la lista degli assegnatari degli alloggi.

Lorena Cellini