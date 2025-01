Case popolari ancora da assegnare: "Scandalo sulla pelle dei cittadini"

Case popolari di via Marchetti, la graduatoria non sarà pronta prima di primavera. "È prevedibile a marzo o aprile" scrive il sindaco Ciarapica nella risposta all’interrogazione di Francesco Micucci (Pd).

La vicenda si trascina da mesi, nonostante la città viva un bisogno di case a prezzi calmierati dopo il boom del mercato immobiliare. Un anno fa il Dem ha sollevato il caso costringendo il sindaco ad avviare l’iter per il bando, emesso a marzo. Oggi gli alloggi sono vuoti "ma il sindaco – attacca Micucci – accampa giustificazioni che non cancellano lo scandalo di una amministrazione che ha accumulato ritardi nonostante il bisogno di case ad affitto agevolato. Un problema che non è evidentemente una priorità per chi governa Civitanova".

Le lungaggini per Ciarapica sono dovute alla carenza di personale, alla necessità di effettuare oltre 700 visure catastali rispetto alle 262 domande presentate, verifiche sui nuclei familiari e gli Isee. "L’espletamento degli adempimenti – afferma il sindaco – è stato svolto in un periodo delicato per assenze e pensionamenti del personale". Mette anche in capo all’Erap le responsabilità: "le case di via Cagni sono da ripristinare e a oggi non sono stati effettuati i lavori, per via Marchetti non c’è graduatoria provvisoria e sarà formata dopo la valutazione di tutte le domande, ma gli alloggi non sono stati consegnati e non risulta la chiusura del cantiere".

La risposta presta il fianco alla reazione di Micucci: "avevo ragione a ipotizzare un anno fa che le case non sarebbero state consegnate prima della prossima primavera. Se poi ci saranno ricorsi, i tempi si allungheranno ancora". E attacca la strategia difensiva del sindaco che si giustifica indicando le tempistiche, lunghe, di Macerata, Ascoli e Ancona: "la sua amministrazione non è stata in grado di muoversi per tempo. L’Erap non ha consegnato le case? Non vorrei ci fosse qualche ragione politica che porta a non disturbare palazzo Sforza. Nel frattempo ci vanno di mezzo i civitanovesi che aspettano le case popolari, costretti a subire disagi e ritardi. Questo è il vero scandalo di tutta la vicenda".

Lorena Cellini