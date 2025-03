Case popolari, aperta la graduatoria

Il Comune di San Severino ha emesso un avviso per la formazione di una graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica per il 2025. Il bando è rivolto ai nuclei familiari che necessitano di un alloggio a un canone inferiore a quello di mercato. I moduli sono disponibili nell’ufficio servizi sociali in piazza del Mercato, oppure scaricabili dal sito istituzionale del Comune, dove si trova anche il bando completo con tutti i requisiti, ad esempio su limiti Isee, residenza o altre proprietà. Informazioni possono essere chieste ai numeri 0733/641305 – 0733/641311.