Case popolari di via Mascambruni In arrivo quasi tre milioni di fondi

Dopo l’intervento per l’immobile di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Recanati in via Risorgimento, a Castelnuovo, che permetterà, con il recupero dell’ultimo piano, di avere a disposizione ben 11 alloggi (oggi sono 6), per il quale è stato ottenuto un finanziamento da parte della Regione di circa 2 milioni di euro, arrivano buone notizie anche per gli altri alloggi popolari, quelli ubicati in via Mascambruni, nel quartiere Le Grazie. Come abbiamo già avuto modo di ricordare questi ultimi, in numero di 12, sono occupati da altrettante famiglie che sono costrette a dover convivere con problemi di umidità e di degrado nella zona dei garage ad oggi inservibili. Ora dalla Regione Marche arriva un finanziamento di 2.745.611 euro per realizzare un intervento di efficientamento energetico e la razionalizzazione degli spazi. Fra il Comune e l’Erap (Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica) delle Marche è tutto pronto per la sottoscrizione di un accordo per definire le competenze dell’uno e dell’altro Ente e coordinare gli interventi. Sarà l’Erap ad occuparsi delle funzioni di progettazione, stazione appaltante, direzione dei lavori e RUP per l’intervento mentre all’amministrazione comunale resta il compito di supervisione, coordinamento e controllo delle attività, approvazione delle varie fasi progettuali e delle relative varianti, stipula del contratto d’appalto con l’impresa aggiudicataria dei lavori, la gestione amministrativa e contabile del finanziamento oltre al pagamento degli stati di avanzamento all’impresa. Sicuramente un intervento da tempo reclamato dai residenti di quegli alloggi che sin dal loro ingresso nelle nuove case sono stati costretti a convivere con opere non terminate come gli accessi ai tre nuclei abitativi, formati da quattro appartamenti ciascuno, così come i garage posti al piano seminterrato che si aprono sulla parte retrostante alle abitazioni. Qui regna il più assoluto degrado e al loro posto c’è una struttura scheletrica aperta con la strada di accesso ricoperta da una coltre di sterpaie e delimitata da vecchie transenne che ne impediscono l’accesso persino ai pedoni. Un luogo completamente abbandonato e pericoloso che spesso è rifugio di sbandati che si spera possa finalmente essere messo a norma.

Antonio Tubaldi