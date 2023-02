Case popolari: fatto l’appalto per sistemarle

Aggiudicato l’appalto per i lavori di riparazione del danno sulle case popolari di Pontechiusita, frazione di Visso. L’intervento sarà eseguito da "Edil 3C srl", con sede a San Benedetto (con il ribasso del 2,01%) per l’importo di 406.480 euro (di cui 388.518, euro al netto del ribasso e 17.961 euro per oneri di sicurezza). A seguito del terremoto del 2016, le case popolari di Pontechiusita sono state dichiarate inagibili. Lo scorso ottobre la giunta comunale, con delibera, ha approvato il progetto esecutivo. "Partiamo con le case popolari di Pontechiusita" afferma l’Amministrazione comunale. Un passo in avanti nel percorso di ricostruzione. Il progetto è stato redatto dallo Studio Cappa, società di professionisti, dal geometra Gianni Cappa, dall’architetto Massimiliano Pomanti e dai geometri Pamela Cappa e Domenico Colapietro.