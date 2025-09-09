"Case popolari, fuori la graduatoria". La Lega minaccia l’ammutinamento

"Rendere pubblica la graduatoria che assegnerà gli alloggi di residenza pubblica di via Marchetti". Lo chiede la segretaria cittadina della Lega Salvini, Veronica Fortuna (foto), insieme con i consiglieri comunali appartenenti al gruppo Lega più Civici che incalzano il sindaco, Fabrizio Ciarapica, con cui governano la città. Fino a minacciare l’Aventino se il documento non sarà tirato fuori: "Siamo pronti a disertare l’aula e i lavori consigliari, finché gli uffici non prenderanno coscienza dell’enorme gravità di non pubblicare la graduatoria ormai da settimane, convinti che quando si svolge una funzione pubblica si debba sentire profondamente il senso di responsabilità di amministrarle il bene comune, che è di tutti". Una presa di posizione politicamente dura "perché in queste settimane – spiegano – giungono notizie certe che la graduatoria, che assegnerà i 34 alloggi a famiglie con necessità, sia stata ultimata e che ci sono circa 300 famiglie in attesa di risposta per poter organizzare la loro vita, il loro futuro".

L’iter di predisposizione degli assegnatari degli appartamenti ad affitto agevolato è durato quasi due anni, a causa dei ritardi accumulati dal Comune nella predisposizione del bando e nella elaborazione delle domande. "Chiediamo – insiste la Lega – l’immediata pubblicazione della graduatoria, nel rispetto di chi non potrà usufruire di questa opportunità e dovrà continuare a vivere nelle difficoltà e nell’incertezza. Cittadini che devono essere prontamente informati e sostenuti, anche se esclusi in questa fase, perché purtroppo l’andare troppo lunghi di questa vicenda ha messo e metterà tante famiglie in difficoltà".

Lorena Cellini