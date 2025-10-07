Case popolari, il bando in ritardo

Mentre cresce il bisogno di case popolari a Recanati, il nuovo bando per l’assegnazione degli alloggi Erp tarda inspiegabilmente a essere pubblicato. Perché? Sono circa 110 gli alloggi popolari gestiti dall’Erap Marche, di cui un terzo di proprietà comunale, ma il patrimonio disponibile non riesce a soddisfare le esigenze delle famiglie in difficoltà economica, molte delle quali rischiano di rimanere senza un tetto. Una storia simbolo è quella di una famiglia marocchina residente da anni in città: entro la fine dell’anno dovrà lasciare l’appartamento in cui vive, perché il proprietario ha deciso di venderlo. Nonostante i ripetuti tentativi di trovare una nuova sistemazione rivolgendosi al Comune, a oggi la famiglia non ha ricevuto risposte concrete. "Siamo disperati, abbiamo paura di finire in mezzo alla strada" raccontano.

Situazioni analoghe riguardano anche famiglie italiane, spesso costrette a lasciare l’alloggio in affitto perché il proprietario intende riprenderne possesso per i figli o metterlo sul mercato. In questo contesto, il consiglio comunale di Recanati ha approvato di recente il nuovo regolamento per l’assegnazione degli alloggi Erp, adeguandosi alle linee guida regionali. L’obiettivo dichiarato è rendere più snella e trasparente la procedura, anche grazie alla digitalizzazione delle domande, affidata alla società Iccs Informatica di Matelica. Inoltre, con una convenzione sottoscritta a maggio con il sindacato Sicet Marche, i cittadini avranno supporto nella compilazione online delle istanze, così da non escludere chi non ha familiarità con le piattaforme elettroniche. L’obiettivo anche qui è snellire l’iter burocratico e garantire maggiore trasparenza nell’individuazione dei beneficiari.

La decisione si è resa necessaria a seguito della scadenza della graduatoria definitiva degli aventi diritto, che era stata pubblicata nel 2022. Il regolamento, che sostituisce quello approvato nel marzo 2024, definisce i criteri di accesso e i parametri per l’assegnazione, proporzionati al numero dei componenti del nucleo familiare. Ad esempio, a una famiglia di quattro persone corrisponde un alloggio di circa 77 metri quadrati, mentre a un nucleo di sei o più componenti spetta un’abitazione fino a 105 metri quadrati, con possibilità di deroghe motivate in caso di necessità particolari. Nonostante, però, il tempo trascorso e i tanti annunci della giunta, il nuovo bando ancora non è stato pubblicato e resta l’urgenza sociale: famiglie sfrattate e con redditi bassi fanno fatica a trovare un tetto accessibile, mentre i tempi burocratici per i nuovi bandi rischiano di non andare di pari passo con le emergenze quotidiane. Per molti, l’attesa di un alloggio ERP non è soltanto una pratica amministrativa, ma la differenza tra avere una casa o ritrovarsi in strada.

Antonio Tubaldi