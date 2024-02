Case popolari: la divisione nei quartieri

Ci sono 46 appartamenti Erap vuoti tra i quartieri Risorgimento, San Marone e Civitanova Alta e così resteranno ancora per mesi perché manca il bando per l’assegnazione. Quella dei 34 alloggi di edilizia agevolata in via Marchetti è una storia che comincia circa dieci anni fa, nell’ottobre del 2015, con il presidio di Macerata dell’Ente regionale per l’abitazione pubblica, che stipula con una ditta del casertano il contratto di appalto per la loro realizzazione, stracciato due anni dopo per inadempienze dell’impresa edile e che costrinse l’ente a procedere con una nuova gara.

Gli alloggi si trovano nel quartiere Risorgimento, divisi in due palazzine da 17 appartamenti ciascuna, con corte esclusiva e posto auto, e superfici comprese tra i 36 e i 60 metri quadrati e canoni di affitto a prezzi agevolati, da un minimo di 244 euro a un massimo di 354, come comunicato al sindaco dall’Erap nel luglio 2023. In ottobre l’Erap scrive ancora al Comune per sollecitare la pubblicazione del bando per assegnare gli alloggi, specificando che sono in via di ultimazione. Il 19 dicembre l’Erap si rifà vivo e firma un ulteriore sollecito al Comune, sempre per la formazione della graduatoria necessaria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, che sono 12 di cui nove nel quartiere di San Marone e tre nella città alta: tre sono in via Napoleone, uno in via Del Sole, uno in via Pavese, due in via Verga, uno in via Centofiorini, uno in vicolo della Luna e tre in via Capitano Cagni.