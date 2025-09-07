"Case popolari, la graduatoria c’è. Ma resta chiusa nei cassetti"

La graduatoria delle case popolari di via Marchetti è pronta ma chiusa nei cassetti del Comune per ragioni elettorali. Lidia Iezzi (Pd) solleva il caso della mancata assegnazione degli appartamenti Erap "perché se pubblicata si scoprirebbe che Ciarapica non sarebbe in grado di mantenere le promesse elettorali. L’amministrazione – denuncia la consigliera comunale dei Dem – non ha ancora reso pubblico l’elenco, scaturito dal bando con scadenza 10 aprile 2024, degli aventi diritto a uno dei 34 appartamenti ad affitto agevolato di via Marchetti, ultimati da due anni. L’iter si è concluso e la graduatoria è stata predisposta. Ma come mai, nonostante non ci siano impedimenti tecnici, non viene ancora pubblicata e gli alloggi non vengono assegnati? Magari, qualche dirigente comunale la tiene in sonno per non creare imbarazzo al sindaco perché altrimenti si scoprirebbe che, stanti le modalità con cui è stato predisposto il bando, si è reso conto che non potrà mantenere le tante false promesse fatte?" E prefigura "uno scenario da incubo per il sindaco, che nel pieno della campagna elettorale, lui che è candidato alle regionali, si troverebbe nella condizione di disilludere tutte le famiglie a cui ha promesso che avrebbe risolto il problema abitativo". Iezzi parla di "boomerang politico. Quindi, tutto fermo fino a dopo le elezioni così che lo scontento non debba turbare gli elettori e ripercuotersi nelle urne. Ma sono in ballo questioni di trasparenza amministrativa, di chiarezza con i cittadini nel nome di quel patto di serietà e correttezza che ogni amministratore, ma soprattutto i dirigenti, deve rispettare. Sempre, e in particolare quando si gestiscono problemi come quello abitativo".