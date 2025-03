Case popolari, l’Erap Marche acquista 14 appartamenti a Pioraco

L’Erap Marche acquisterà 14 alloggi, in accordo con l’amministrazione comunale. Non saranno ricostruiti gli edifici danneggiati dal sisma 2016 nel quartiere Madonnetta, ma saranno delocalizzati i 14 appartamenti, anche per diminuire la volumetria sul quartiere nel rispetto dei criteri forniti dall’Università Politecnica delle Marche.

"Il nostro obiettivo è soddisfare un bisogno primario dei cittadini di avere un’abitazione – ha detto il presidente di Erap Marche Saturnino Di Ruscio –, nel rispetto della volontà della comunità locale e in accordo con le istituzioni. Pioraco è stato tra i centri più danneggiati dal terremoto, e a seguito della classificazione dell’area come zona instabile dalla microzonazione sismica si è trovato a dover affidare una fase di studi geologici alla Politecnica delle Marche. Le caratteristiche geomorfologiche del quartiere Madonnetta risultano inadatte alla ricostruzione degli alloggi danneggiati dal sisma e, pertanto, si è prevista la delocalizzazione delle 14 unità immobiliari di proprietà dell’Erap di via Sanzio e via Vincenzetti, con il finanziamento della struttura commissariale di oltre 3,42 milioni di euro". Il presidio di Macerata di Erap Marche procederà all’acquisto degli appartamenti, che poi saranno messi a disposizione degli assegnatari delle case popolari.

"Ringrazio Erap Marche per aver accolto la nostra proposta di delocalizzaziore le unità di edilizia residenziale recuperando il patrimoni immobiliare inutilizzato – ha aggiunto il sindaco Matteo Cicconi –. Il bando ha raccolto l’interesse di alcuni proprietari".