Case popolari, nuovo bando ad aprile: "Al lavoro per sbloccare gli alloggi"

Sono 26 gli alloggi popolari assegnati dal Comune dal 2022 ad aprile 2023. A maggio dello scorso anno è stata approvata la nuova graduatoria che ha permesso di assegnare altri sei alloggi. Ad aprile prossimo verrà emanato il nuovo bando come previsto dal regolamento al fine di avere pronta a maggio 2025, quando scadrà la graduatoria attualmente vigente, una nuova graduatoria: in tal modo viene garantita la continuazione delle assegnazioni senza interruzioni temporali. Nel frattempo continuano, fino a maggio 2025, le assegnazioni utilizzando l’attuale graduatoria vigente.

Tra il 2022 e il 2023, sono stati assegnati tutti i 18 alloggi disponibili in via Pavese, che rientrano nel bando "accessibilità architettonica", destinati a nuclei familiari ultrasessantacinquenni. "Le attività svolte dall’Ufficio sono complesse e molteplici, vanno oltre la semplice assegnazione di alloggi Erp e coinvolgono ogni aspetto delle politiche abitative, compresa la gestione di situazioni sociali emergenziali che richiedono prudenza e attenzione nell’intervento – spiega l’assessore Francesca D’Alessandro –. Ogni caso va, inoltre, spesso, valutato con i Servizi Sociali al fine di rendere l’istruttoria completa di ogni aspetto e a ciò si aggiungono le scrupolose procedure relative alla permanenza dei requisiti. Da parte dell’amministrazione c’è la massima attenzione alle politiche abitative in un momento particolare e critico e siamo sensibili, come nel caso del "condominio solidale" di via Pavese anche a contenere situazioni di solitudine". Nei prossimi tre anni, inoltre, gli alloggi popolari sono destinati ad aumentare, grazie ai 62 nuovi appartamenti previsti dall’Erap, ai quali il Comune ne aggiungerà altri 20 già appaltati e finanziati con il programma Pinqua. "Insieme all’Erap abbiamo affrontato alcune questioni rimaste "incagliate" nelle varie procedure tecnico-burocratiche – aggiunge l’assessore Silvano Iommi –. In particolare l’incontro si è concentrato su cinque interventi descritti dai tecnici Erap e che l’amministrazione ha in animo di favorire con azioni concrete. Parliamo di 4 alloggi nel quartiere Pace, 12 alloggi a Villa Potenza, 14 in via Verga, 12 alloggi ex novo su un lotto disponibile in fondo a via Verga e 20 alloggi in via Giuliozzi".