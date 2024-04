Case popolari, reinvestiti i soldi delle vendite

È stato approvato dalla giunta regionale il Programma di reinvestimento dei proventi derivanti dalle vendite, disposte dall’Erap Marche, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nelle province di Ancona, Fermo, Macerata e Pesaro. Le risorse disponibili ammontano a 15.859.056 euro. La proposta di reinvestimento presentata da Erap Marche risulta coerente ai fini di legge, secondo cui i proventi delle alienazioni sono utilizzati per incrementare il patrimonio abitativo (mediante interventi di nuova costruzione, acquisto-recupero, manutenzione) o ripianare eventuali situazioni di deficit finanziario. Nella provincia di Macerata per la nuova costruzione di 12 alloggi Erp di edilizia sovvenzionata su area del Comune di Macerata, lotto 2 Peep a Collevario, sono stati destinati tre milioni e 478.927 euro; per il completamento del programma costruttivo già avviato che prevede 14 alloggi Erp di edilizia agevolata a Macerata, lotto 3 Peep Collevario due milioni e 97.540 euro; per interventi manutentivi di alloggi Erap o in gestione all’Erap 100mila euro.