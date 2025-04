Case popolari, slitta la graduatoria

"Ancora niente graduatoria per le case popolari, non vorrei qualcuno pensasse a far scivolare la data a ridosso delle regionali, a fini elettorali". Francesco Micucci, capogruppo del Pd, torna sui ritardi nella consegna degli alloggi a prezzi calmierati, su cui da più di un anno critica l’amministrazione comunale. L’occasione gliela dà una recente delibera della giunta che stanzia 21mila euro per coprire i costi di due contratti interinali di collaboratori della commissione case popolari, funzionali alla stesura della graduatoria per l’assegnazione dei 34 alloggi di via Marchetti.

"A meno che non si siano buttati soldi dalla finestra, pare vana la speranza che entro marzo, o a Pasqua al massimo, sarebbe stata pubblicata la graduatoria con la conseguente consegna delle case". L’esponente Dem prevede, almeno, altri tre mesi di lavoro e maliziosamente incrocia le tempistiche con il calendario elettorale: "La consegna degli alloggi potrebbe arrivare a pochi giorni dalle consultazioni regionali, alle quali Ciarapica è candidato. Quindi, uno spot elettorale. Ma – obietta ancora – per decine e decine di famiglie in attesa di una casa, è l’ennesima presa in giro da parte di questa amministrazione. A giugno saranno infatti trascorsi due anni dalle prime lettere di sollecito inviate al sindaco dall’Erap e con le quali Ciarapica veniva invitato a insediare la commissione per formare la graduatoria". Per Micucci "due anni che gridano vergogna".

"Nel frattempo – conclude il consigliere di opposizione – a Civitanova sorgono come funghi nuove abitazioni vendute a oltre 6mila euro al metro quadrato, ma non si riesce ad assegnare alloggi pronti da tempo a famiglie in difficoltà. Questo dà la misura di come ragionano il sindaco e la sua giunta, interessati molto alla loro immagine e poco o nulla ai problemi della città".

l. c.