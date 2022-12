"Case popolari, una riunione con gli inquilini"

di Lucia Gentili

"Entro gennaio convocheremo gli inquilini che abitavano nelle case popolari di via Proietti, a Tolentino. Per pianificare insieme a loro e all’amministrazione il percorso da portare avanti". L’ingegnere Maurizio Urbinati, responsabile Erap Ancona, ripercorre l’iter cercando di dare una risposta alle famiglie che sono fuori casa dalle scosse del 31 ottobre 2016. La problematica era stata risollevata di recente dal terremotato Claudio Migliorelli, che chiedeva il motivo di questa situazione di stallo. "Inizialmente – esordisce Urbinati – erano stati riscontrati danni lievi, con un’inagibilità di tipo B. Ma successive prove di carico sul cemento e i sondaggi effettuati dall’Erap pochi mesi dopo avevano dato esito negativo. Ed è stato necessario rifinanziare i lavori ex novo, con altri fondi, perché non si poteva più procedere con un miglioramento sismico dell’edificio, ma con la demolizione e la ricostruzione. Il decreto per il finanziamento è arrivato lo scorso anno: 9 milioni e 600mila euro. Si tratta di un intervento importante, che riguarda sei corpi scale e quarantotto appartamenti; l’intesa attuativa con la Regione è stata sottoscritta la scorsa primavera, con l’approvazione di un primo progetto preliminare che rispetta le caratteristiche degli alloggi da destinare alle famiglie e comprende nuovi garage interrati, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche. Entro il 2023 dovrebbe essere completata la progettazione. E, sulla carta, entro il 2026 dovrebbero essere completati i lavori. Ma, a monte, ci sono delle problematiche da risolvere". L’ingegnere Urbinati evidenzia le difficoltà, che saranno affrontate anche nella riunione di gennaio. "Negli appartamenti ci sono ancora le masserizie, i mobili, che vanno sgomberati – afferma –. Stiamo cercando gli spazi dove depositarli, ma non è facile. Stessa cosa per eventuali alloggi sostitutivi. Alcuni residenti infatti continuano ad abitare nella parte agibile (ma che poi, a inizio lavori, sarà demolita, essendo attaccata all’altra palazzina). Tutti sappiamo che è difficile reperire alloggi in affitto in questo momento a Tolentino. Una soluzione potrebbe essere quella di dare loro alcuni degli appartamenti Erap in città; in totale sono circa 170, tra quelli realizzati e in corso di realizzazione. Sono stati assegnati ad altri terremotati, ma qualcuno nel frattempo (con la ricostruzione delle case di proprietà) potrebbe liberarsi. La scelta, in questa fase intermedia, sarà comunque condivisa con il Comune e le famiglie stesse".