Casello a Potenza Picena, il consigliere Gaballo all’amministrazione: "Ci sono altri problemi da risolvere, come gli spogliatoi di San Girio"

"Prima di realizzare il casello dell’A14, la giunta deve risolvere i problemi relativi alla zona artigianale sulla Regina, agli spogliatoi dell’impianto di San Girio, all’area ex Babaloo e al parco dei Laghetti". Lo afferma l’ingegnere Tommaso Gaballo, tesserato con il Pd e consigliere di minoranza del gruppo Idea Futura, dopo che l’amministrazione Tartabini ha approvato il progetto per il nuovo casello autostradale a Potenza Picena. "La giunta ha recepito il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo casello autostradale, in località Torrenova – dice -. L’opera è stata inserita nel piano infrastrutture Marche 2032 e finanziata con 30 milioni dalla Regione. Affinché l’intervento da tempo richiesto e realizzato da Autostrade per l’Italia non rimanga un’opportunità inespressa, è venuta l’ora per l’amministrazione Tartabini di affrontare alcuni nodi rimasti irrisolti. Ci riferiamo alla zona Pip lungo la strada Regina di cui il Comune è proprietario per circa due ettari. Questo comparto che si trova a un chilometro e mezzo dal nuovo casello, non è mai partito nonostante un piano attuativo approvato nel 2008, e consentirebbe al Comune di diventare protagonista dello sviluppo produttivo e artigianale del territorio". Però non finiscono qui le osservazioni del consigliere d’opposizione. "Sorge a poca distanza il centro sportivo di San Girio, ma ancora devono avere inizio i lavori per la realizzazione dei nuovi spogliatoi – riprende –. Non mancano opportunità di sviluppo turistico a partire dal comparto a nord di Porto Potenza che include oltre a un villaggio turistico, un porticciolo, l’ex Babaloo, un campo da golf e il parco dei Laghetti, del quale è incerto il futuro e che richiede da anni un deciso intervento del Comune. Crediamo che questa sia l’occasione giusta per far uscire Potenza Picena dall’isolamento, ragionando con gli altri Comuni della valle del Potenza per sviluppare progetti legati alla promozione del territorio e alla mobilità ciclabile".