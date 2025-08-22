Sam, un addio pesante

22 ago 2025
GIORGIO GIANNACCINI
"Casello e bypass, zero fondi e progetti"

Potenza Picena, Galiè sottolinea l’assenza di dati sul sito ufficiale della Regione.

"La pubblica amministrazione dovrebbe essere una casa di vetro. Peccato che sul portale online della Regione sono indicati solo i costi per la realizzazione del nuovo svincolo dell’A14 a Potenza Picena e del bypass sulla statale 16. Ma non sono aggiornati né la progettazione né i finanziamenti". A dirlo è Simona Galiè, consigliera comunale del gruppo Idea Futura a Potenza Picena, e candidata al consiglio regionale in quota Pd. "Il 5 agosto è stato approvato il Piano regionale infrastrutture Marche 2032 – dice Galiè –. Per avere contezza dello stato delle opere si può fare riferimento al portale Geomarche 2032. Ho provato a interrogare il portale su due opere: il nuovo casello e il bypass sulla statale, a Potenza Picena. La grande operazione di trasparenza ci permette di conoscere che del nuovo casello A14 si occupa Autostrade per l’Italia, il costo previsto è di circa 30 milioni ed è in fase di progettazione. Mentre del bypass si occupa Anas, il costo è di circa 11 milioni ed è in fase di programmazione". Da qui nascono le perplessità. "Mi sarei aspettata molto di più da una pubblica amministrazione – riprende –. Per il nuovo casello ci sono zero risorse disponibili, quindi non ancora finanziato, e si legge che a luglio 2024 l’intervento era sprovvisto di finanziamento. Non è chiaro se a oggi quest’opera risulti finanziata o meno, perché non indicarlo nel portale? Riguardo al bypass a Porto Potenza, lo stato di attuazione sembra essere rimasto ancora in programmazione, senza alcuna progettazione. E nel bilancio regionale sono previsti 11 milioni per un primo stralcio, non per l’intera opera. Credo che i cittadini meritino di essere informati in maniera più puntuale".

