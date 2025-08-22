"Casello e bypass, zero fondi e progetti"

"La pubblica amministrazione dovrebbe essere una casa di vetro. Peccato che sul portale online della Regione sono indicati solo i costi per la realizzazione del nuovo svincolo dell’A14 a Potenza Picena e del bypass sulla statale 16. Ma non sono aggiornati né la progettazione né i finanziamenti". A dirlo è Simona Galiè, consigliera comunale del gruppo Idea Futura a Potenza Picena, e candidata al consiglio regionale in quota Pd. "Il 5 agosto è stato approvato il Piano regionale infrastrutture Marche 2032 – dice Galiè –. Per avere contezza dello stato delle opere si può fare riferimento al portale Geomarche 2032. Ho provato a interrogare il portale su due opere: il nuovo casello e il bypass sulla statale, a Potenza Picena. La grande operazione di trasparenza ci permette di conoscere che del nuovo casello A14 si occupa Autostrade per l’Italia, il costo previsto è di circa 30 milioni ed è in fase di progettazione. Mentre del bypass si occupa Anas, il costo è di circa 11 milioni ed è in fase di programmazione". Da qui nascono le perplessità. "Mi sarei aspettata molto di più da una pubblica amministrazione – riprende –. Per il nuovo casello ci sono zero risorse disponibili, quindi non ancora finanziato, e si legge che a luglio 2024 l’intervento era sprovvisto di finanziamento. Non è chiaro se a oggi quest’opera risulti finanziata o meno, perché non indicarlo nel portale? Riguardo al bypass a Porto Potenza, lo stato di attuazione sembra essere rimasto ancora in programmazione, senza alcuna progettazione. E nel bilancio regionale sono previsti 11 milioni per un primo stralcio, non per l’intera opera. Credo che i cittadini meritino di essere informati in maniera più puntuale".