Caserma-rifugio, la ricostruzione costerà 280mila euro

La caserma-rifugio dei carabinieri di Castelsantangelo sul Nera verrà riparata dai danni causati dal terremoto. Il progetto, approvato dall’Ufficio speciale ricostruzione Usr, ha un importo di 280.453 euro, utile a riparare l’edificio, che si trova in località Madonna della Cona, a 1.440 metri di altitudine, di proprietà del Demanio. Prossimo passo: l’indizione della gara di affidamento dei lavori. "L’obiettivo, oltre a quello di porre rimedio alle lesioni riportate, è restituire all’uso originario il fabbricato, aumentando al contempo gli standard di sicurezza sismica", spiegano dall’ufficio. Le opere in programma consistono nel consolidamento della muratura e nel rifacimento di solaio, copertura, infissi, gronde e scossaline, pavimentazione interna, impianti e scarichi; non andranno a modificare in alcun modo la visibilità dell’immobile, in una suggestiva zona dei Sibillini. Intanto procede la ricostruzione a Visso. "Nel centro storico – è intervenuto il commissario straordinario Guido Castelli – presto vedremo i primi cantieri di ricostruzione privata. Oggi il territorio di Visso è un grande cantiere: oltre alle demolizioni finalmente avviate, è in corso d’opera la realizzazione della scuola Capuzi, che ospiterà anche il nuovo municipio. Ci sono poi i lavori sulla viabilità finanziati dal Pnc sisma. Sono in fase di progettazione il complesso di San Francesco, il palazzo Santissima Trinità e tutti i nuovi interventi che abbiamo finanziato con l’ordinanza 137. Di questi giorni è anche la gara europea per la ricostruzione del cimitero monumentale e sta per essere aggiudicata quella del cimitero di Villa Sant’Antonio. La Diocesi sta per avviare i lavori di riqualificazione del complesso di San’Agostino. Sugli oltre 300 progetti di ricostruzione privata presentati, molti sono stati completati con il rientro delle famiglie nelle loro case".