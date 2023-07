Casetta dei libri a Villa Fermani come cura contro le dipendenze

Taglio del nastro, a Villa Fermani, per una casetta di legno, ora pronte ad essere riempita di libri da scambiare nell’ambito del più ampio progetto di "Bookcrossing", promosso dal team Stammibene, Pars, associazione Glatad, Berta 80, Cooss e finanziato dal Dipartimento dipendenze patologiche. L’obiettivo è quello di favorire uno scambio gratuito di libri per combattere, appunto, le dipendenze, con la convinzione che la condivisione del sapere, dai più grandi ai più piccoli, sia veicolo di promozione del benessere. "L’amministrazione di Corridonia – afferma Massimo Cesca, assessore alla Cultura – crede molto in questo progetto tanto che abbiamo voluto non solo istallare una postazione simbolica, ma coprire tutti gli spazi significativi della città, comprese le frazioni di San Claudio, Colbuccaro e zona industriale". "Il progetto – spiega Silvia Serroni, referente Pars – punta a fornire ai ragazzi uno spazio di socialità che va oltre quelle che sono le dipendenze comportamentali in generale. Dopo la pandemia è innegabile che i giovani manifestano un bisogno di aggregazione a cui, con queste azioni, vogliamo rispondere. Sottolineo, inoltre, che una delle casette è stata realizzata dagli ospiti del Ciclamino".

Diego Pierluigi