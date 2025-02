Casette dell’acqua, due inaugurazioni

Sono state inaugurate ieri mattina le nuove due casette dell’acqua a Porto Recanati, gestite dalla società Astea: una è collocata nel piazzale Giovanni XXIII e l’altra sul parcheggio di via Pastrengo. Per l’occasione erano presenti il sindaco Andrea Michelini, l’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Riccetti e i consiglieri di maggioranza Gianluigi Serena, Marino Ferraccioni e Maria Teresa Zaccari. Oltre a loro, c’erano anche l’amministratore delegato di Astea Fabio Marchetti e Gianni Grottini, direttore di Blupura, ossia l’azienda che ha realizzato i due impianti.

Con questa installazione salgono a tre le casette dell’acqua presenti a Porto Recanati. Infatti la prima è attiva ormai da diversi anni nel parcheggio Nazario Sauro e solamente nel 2023 ha erogato sei milioni di litri di acqua, con un risparmio di quattro milioni di bottiglie.

"L’attivazione delle nuove casette dell’acqua – ha affermato il sindaco Andrea Michelini – è un ulteriore passo verso l’obiettivo di ridurre drasticamente il consumo di bottiglie di plastica. Inoltre i costi contenuti per il prelievo costituiscono un aiuto importante per le famiglie. È un passo in avanti per una città che vuole essere pulita ed eliminare la plastica".

A dare dettagli su come funzioneranno i due impianti è stato l’amministratore delegato di Astea. "Con quelle attivate a Porto Recanati, salgono a 21 le casette dell’acqua installate nel territorio – ha detto Marchetti –. Dall’inizio dell’installazione delle casette dell’acqua sono stati erogati 45 milioni di litri d’acqua con 30 milioni di bottiglie di plastica risparmiate. Il costo per l’utenza è di un euro al mese (e sarà addebitato nella bolletta dell’acqua). Ogni utenza potrà prelevare 12 litri di acqua al giorno, sia naturale che gassata. La politica di Astea per il rispetto dell’ambiente si manifesta in molte attività, tanto che il Financial Times ci ha inserito nella classifica delle aziende più sensibili alla compatibilità".

Intanto nelle giornate di oggi e domani la distribuzione dell’acqua sarà gratuita, mentre nei giorni successivi si potrà usufruire delle due casette dell’acqua tramite un’apposita tessera, che può essere ottenuta presentadosi allo sportello Astea in via Bramante al civico 108, aperto il martedì con orario dalle 14.30 alle 16.30. In pratica, ci si iscrive al servizio di prelievo, per poi essere autorizzati a prendere l’acqua che sarà pagata, un euro al mese, con la bolletta ordinaria.