Casette di Babbo Natale, giostre e presepe. Dal primo dicembre eventi per tutte le età

Due casette di Babbo Natale, una a Potenza Picena e l’altra a Porto Potenza, ma anche giostre, laboratori per bimbi, proiezioni cinematografiche, spettacoli circensi e dj-set, senza però scordare l’ormai tradizionale presepe vivente.

Sono solo alcune delle principali manifestazioni che animeranno la città, dal primo dicembre al 6 gennaio. Ieri mattina, nel municipio di piazza Matteotti, sono stati presentati tutti appuntamenti del cartellone natalizio.

E sono tante le iniziative destinate ai più piccoli.

Saranno due le casette di Babbo Natale con aperture e orari prestabiliti: una a Potenza Picena, in piazza Matteotti, a cura della Pro Loco, e un’altra a Porto Potenza in via Morbiducci con l’impegno del comitato locale della Croce Rossa e del Rione Musicisti. La biblioteca comunale si occuperà inoltre di organizzare, per tutti i martedì di dicembre, letture e laboratori a tema natalizio.

E ancora: giostre in piazza della Stazione e cinema a ingresso gratuito, con proiezioni all’auditorium Scarfiotti. Il 15 e il 22 dicembre prevista a Porto Potenza l’iniziativa "Un pomeriggio da elfi" con animazioni, truccabimbi e, il 22, lo spettacolo "Gli elfi volanti" a cura di Takimiri. Spazio anche alla tradizione musicale con i concerti della banda, delle corali cittadine e dell’Accademia Mugellini. Poi i presepi, con la 31esima edizione del Presepe vivente in Selva, la mostra dei presepi allestita nella casa di Babbo Natale in piazza Matteotti e il presepe artigianale di Umberto Marotti a Porto Potenza. Domenica 5 gennaio in programma "Chalet Montesanto 237 Befana Party Dj Set" evento destinato ai giovanissimi, a cura della Pro loco di Potenza Picena.

Sarà pure un Natale di inclusione con l’Anffas Christmas Party, che si terrà in piazza della Stazione domenica 8 dicembre, il Gruppo Zero Clown Care Therapy che, domenica 22 dicembre, animerà con una tombolata la casa di riposo comunale, e "Natale oltre confine - dialogo tra culture" a cura di Tamat. Un Natale da raccontare, magari con una foto: previsto infatti un contest fotografico a cura del Fotoclub.

Nelle principali attività commerciali di Potenza Picena sarà possibile partecipare al gioco dell’elfo fortunato. "Ci tengo a ringraziare le Pro loco, le associazioni dei commercianti e tutte le altre realtà che hanno contribuito alla realizzazione di questo calendario", ha sottolineato in chiusura l’assessore al turismo e alla cultura Michele Galluzzo.