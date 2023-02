Casette e contributi, scadenza provvisoria il 31 maggio

La cabina di coordinamento sisma, presieduta dal commissario Guido Castelli, ha previsto il riallineamento, al termine del 31 maggio, di varie scadenze. Una "scadenza provvisoria", come è stata definita dalla struttura commissariale. È stata infatti raggiunta l’intesa su un provvedimento finalizzato a definire un "piano programmatico di riordino di tutte le scadenze inerenti la presentazione dei progetti della ricostruzione privata, con particolare riferimento a quelli riguardanti i titolari di Contributo di autonoma sistemazione (Cas), Soluzioni abitative di emergenza (Sae) e altre forme di assistenza. Presente in collegamento anche il capodipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio, che adotterà un’ordinanza per allinearsi alle indicazioni della cabina. Il riallineamento delle scadenze è in attesa dell’adozione dell’atto di programmazione, a cui nel frattempo lavoreranno la struttura commissariale, gli Usr e il dipartimento di Protezione civile, "per addivenire anche a un intervento di rimodulazione del Cas". Le scadenze traslate al 31 maggio riguardano sia quelle fissate per ieri, relative alla presentazione dei progetti dei titolari di Cas e Sae che non avessero già provveduto in forma semplificata, sia quella del 15 marzo per completare i progetti già presentati in forma semplificata. Inoltre Castelli ha riaperto un confronto e ha definito, in concertazione con la Regione e la Protezione civile, un nuovo termine per riammettere chi, alla data del 15 ottobre scorso, non aveva presentato pur avendone diritto la dichiarazione per il mantenimento del Cas. In questo caso si avrà tempo fino al 31 marzo per regolarizzare la propria posizione. Il commissario ha evidenziato la necessità, condivisa con gli Usr, "di riallineare questi termini in attesa di adottare, al massimo entro maggio, un provvedimento che definisca tutto l’insieme delle scadenze. Per quanto riguarda la riforma del Cas, e la conseguente definizione di un termine entro il quale presentare il progetto di ricostruzione, Castelli anticipa che "questo lavoro dovrà essere fatto integrando e analizzando i dati provenienti da Protezione civile e Comuni. Si impone infine l’esigenza di limitare il rischio di comportamenti opportunistici in materia di Cas e assistenza".