Casette, scatto salvezza con la doppietta di Russo

AURORA

1

CASETTE VERDINI

2

AURORA : Frascarelli E., Massini (70’ Cela), Marchetti (55’ Acciarresi), Petruzzelli (90’ Capradossi), Armellini, Filacaro, Cervigni, Ghannaoui, Andreucci, Pucci, Capponi (35’ Ferreyra). All.: Marco Moretti.

CASETTE VERDINI: Ripani, Bordi, Ciurlanti, Tidiane, Menchi, Donnari, Kakuli, Russo V, Ulivello, Gentilucci (82’ Lami), Romanski (66’ Telloni). All.: Lattanzi.

Arbitro: Gasparoni di Jesi.

Reti: 22’ e 85’ Russo, 79’ Filacaro.

Note: ammoniti Massini, Pucci, Cela, Ripani, Tidiane, Ulivello, Telloni.

Vittoria esterna per il Casette Verdini, che batte l’Aurora Treia dopo la pausa di Pasqua. Il primo tempo è un monologo dei granata: all’8’ Ulivello scalda i guantoni di Frascarelli che blocca la punizione. Quattro minuti più tardi è sempre il bomber del Casette a farsi pericoloso con una gran conclusione che sfiora l’incrocio dei pali. Il vantaggio ospite si concretizza al 22’: Russo trasforma magistralmente da calcio di punizione. Al 29’ Ulivello impegna Frascarelli con un tiro potente che viene deviato sul palo. Il primo tempo si conclude tra le proteste dei locali che reclamano un penalty a seguito dell’atterramento di Petruzzelli. Il momentaneo pari dell’Aurora arriva come un fulmine a ciel sereno, al minuto 79’: Filacaro trova la deviazione vincente di testa ribadendo in rete un cross partito dalla sinistra. La gioia dei biancorossi dura pochi minuti, il Casette conquista un calcio di rigore con Telloni che viene steso in area dopo un contatto con Acciarresi. Russo trasforma dagli undici metri, a cinque dalla fine, centrando una doppietta che ha tutto il sapore della salvezza diretta.