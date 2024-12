"Casette Verdini, gara complicata"

Roberto Lattanzi, tecnico del Casette Verdini, presenta le gare dell’ultima giornata del girone di andata di Promozione, girone B. Azzurra Sbt-Trodica: "Il Trodica è una squadra tosta e avendo trovato la quadratura giusta può continuare a fare risultati".

Casette Verdini-Porto Sant’Elpidio: "Si presenta per noi una gara complicata perché abbiamo sette infortuni, una situazione che si riflette anche negli allenamenti, e affrontiamo una delle realtà più forti del girone. La squadra è decisa a tornare a fare risultato". Palmense-Vigor Montecosaro: "La Vigor può fare risultato ovunque ma il campo della Palmense è complicato per chiunque". Azzurra Colli-Aurora Treia: "L’Azzurra gioca molto bene, l’Aurora è reduce dal cambio di guida tecnica che di solito dà uno stimolo in più alla squadra e di ciò potrebbe giovarne". Corridonia-Monticelli: "Il Corridonia è in netta ripresa e può assicurarsi i 3 punti in palio". Cluentina-Grottammare: "La Cluentina sa difendersi bene sul suo campo e può uscire fuori un pareggio".

Elpidiense Cascinare-Sangiorgese: "Per la Sangiorgese è una delle ultime chance e si giocherà tutte le carte per risalire dall’ultima posizione". Montegiorgio-Settempeda: "Una gara difficile da interpretare tra squadre che accusano alti e bassi, è da tripla".