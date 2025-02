Caso acqua, il Pd aderisce allo sciopero

La federazione provinciale del Partito Democratico aderisce allo sciopero generale dei lavoratori impiegati nella gestione del servizio idrico integrato della provincia di Macerata. L’iniziativa sindacale riguarda l’intera giornata di venerdì e prevede anche una manifestazione alle 9.30 in piazza Battisti a Macerata.

"L’obiettivo – spiegano Angelo Sciapichetti e Mario Iesari, rispettivamente segretario provinciale e responsabile del gruppo di lavoro sull’ambiente – è protestare contro l’assenza di impegni concreti dell’assemblea dei sindaci dell’Aato3 per la costruzione del soggetto unico aziendale, necessario a mantenere in mano pubblica la gestione del servizio idrico integrato. Mancano ormai pochi mesi alla scadenza delle concessioni esistenti, e la governance politica dei sindaci e dei partiti del centrodestra, dopo aver affrontato il problema in grave ritardo, si è dimostrata incapace di esprimere un progetto condiviso in grado di garantire, come era in realtà possibile, il rispetto della normativa, la valorizzazione delle competenze locali acquisite in decenni di gestione e soprattutto il controllo pubblico della gestione del servizio".

Il PD dice di aver cercato "negli ultimi anni più volte di proporre le soluzioni attuabili se avviate in tempo utile. Oggi condividiamo pienamente le preoccupazioni del sindacato. Il centrodestra, a cominciare dal presidente dell’Aato3 Gentilucci e dal Presidente della Provincia Parcaroli, nonostante l’intenzione, continuamente sbandierata, di voler mantenere la gestione pubblica del servizio idrico Integrato, sta nei fatti operando per impedire o rendere irrealizzabile qualsiasi soluzione condivisa e quindi per concedere il servizio idrico attraverso un bando di gara che vedrebbe la probabilissima, se non certa, affermazione di una delle grandi multiutility nazionali".