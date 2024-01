Caso biblioteca, l’ira della sindaca

"Menzogna: alterazione o falsificazione della realtà, perseguita con piena consapevolezza e determinazione". Questo il post decisamente sibillino che il sindaco di Potenza Picena, Noemi Tartabini, ha scritto l’altro giorno sulla sua pagina Facebook. E il riferimento, seppur velato, sembra alludere proprio alla manifestazione di domenica al Pincio (foto), dove un centinaio di cittadini ha protestato contro la chiusura della biblioteca in via Trento, disposta a dicembre dal Comune, per via di alcuni problemi strutturali.

Inutile dirlo, ma la frase scritta dal primo cittadino ha scatenato una lunga scia di commenti, alcuni a suo favore, altri alquanto critici. "Grande operazione del sindaco: copia e incolla del vocabolario della lingua italiana... Per dire cosa?", ha risposto con fare polemico un residente sui social. Mentre un altro ha tuonato: "Scusi sindaco, ma c’era ad ascoltare? E portare le sue ragioni invece di dare dei menzogneri gratuitamente, senza portare argomenti convincenti a suoi concittadini? Pare che non l’abbiano vista".

Per questo il sindaco Tartabini, da noi contattata, ha spiegato il suo punto di vista sulla vicenda. "Se gli organizzatori della manifestazione avessero davvero voluto confrontarsi – ha puntualizzato la Tartabini -, in maniera costruttiva, avrebbero chiesto all’Amministrazione di intervenire all’iniziativa. O in alternativa, prima di scendere in piazza, avrebbero potuto chiedere un incontro per avere maggiori delucidazioni, qualora quanto già fornito non fosse risultato chiaro. Si ribadisce comunque che solo con i documenti tecnici commissionati, che arriveranno nei prossimi giorni – sottolinea lei -, si potrà entrare più nello specifico facendo valutazioni concrete sull’attuale sede della biblioteca e su soluzioni alternative. Quale dovrebbe essere la motivazione per cui un’Amministrazione decide di interrompere un servizio se non quella di problemi segnalati da professionisti?".

Intanto a dirsi contenta è Barbara Morgoni, una delle 14 persone che nei giorni scorsi aveva diffuso dei volantini per annunciare l’iniziativa, aprendo pure una petizione al riguardo. "Ci siamo trovati al Pincio con amici, conoscenti e persone mai viste – ha raccontato -, tutti accomunati dallo stesso spirito: fare sentire la voce di una comunità che si è sentita depredata dal luogo simbolo della cultura. Voglio ringraziare chi ha firmato l’iniziativa e condiviso la chiamata. Alcune persone sono venute da Macerata e Porto Recanati".

Giorgio Giannaccini