Caso Bramante-Pannaggi, il sindaco rassicura: "Nessun atto formale sull’accorpamento"

"Non c’è nessun atto formale della Provincia sull’accorpamento del Bramante-Pannaggi all’Ipsia". Nella doppia veste di sindaco e presidente della Provincia, Sandro Parcaroli, ieri in consiglio comunale ha cercato di gettare acqua, con il sostegno di tutta la sua maggioranza, sul fuoco delle polemiche scoppiate in questi giorni sull’ipotesi proposta dal Corridoni di inserire nel prossimo Piano provinciale della rete scolastica, l’aggregazione dell’Iss "Bramante-Pannaggi" di Macerata all’Ipsia di Corridonia (che ospiterà la sede legale) o, in alternativa, l’aggregazione delle sole sezioni del Pannaggi. Il sindaco ha ribadito come la Provincia stia andando avanti con il progetto della nuova "scuola innovativa da 12 milioni che l’Inail dovrà realizzare di fronte alla "porta" dell’Agraria in contrada Lornano", che diventerà la futura sede del Bramante-Pannaggi. A portare il dibattito sulle scuole superiori, di compentenza della Provincia, in consiglio comunale è stato un ordine del giorno di dieci consiglieri di opposizione e presentato da Ninfa Contigiani del Pd, in cui si chiedeva di "farsi carico di avviare un processo di condivisione" e di "rispettare le progettualità e le decisioni degli istituti coinvolti". L’odg è stato bocciato, ma come ha spiegato Pierfrancesco Castiglioni (FdI) "perché ci sono dei pesanti riferimenti al presidente della Provincia e perché ci stiamo già muovendo in questa direzione". Il consigliere ha spiegato di aver dato anche rassicurazioni ai presidi sul fatto che nessuna realtà scolastica verrà cancellata. Per il Pd, è stata la Provincia ad alimentare la polemica "lasciando aperto il dibattito". "La Provincia non ha preso una posizione formale – ha precisato Andrea Perticarari –. Le amministrazioni parlano con gli atti".

m. p.