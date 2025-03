Caso centro commerciale. Apertura di Fratelli d’Italia: "Valutiamo senza assilli"

"È vero che ci è stato concesso tanto tempo, ma in questa fase era necessario per valutare a fondo il progetto del nuovo centro commerciale presentato da Simonetti". È quanto dice Pierfrancesco Castiglioni, capogruppo di Fratelli d’Italia, all’indomani della notizia che l’imprenditore ha rinunciato al ricorso al Tar contro il Comune, per dare tempo ai consiglieri di valutare il piano. "La rinuncia al ricorso – aggiunge – era di fondamentale importanza perché ci dà la possibilità di analizzare il progetto senza assilli". In passato alcune forze di maggioranza si erano dette contrarie e adesso tutto potrebbe rientrare in gioco. "Chiariamo subito – specifica il consigliere comunale – che tutto risale all’amministrazione Meschini, ora c’è da capire se questa variante è migliorativa e verificare che Piediripa ne uscirà arricchita da servizi". Di tempo in effetti è passato. "Ma era necessario per studiare a fondo le carte e valutarle in modo esaustivo". Questo periodo servirà per capire cosa cambierà per la frazione e mettere nero su bianco nella delibera alcuni aspetti che vadano a favore di Piediripa. "In passato – ricorda – c’era già la destinazione a zona commerciale, ma adesso si chiede una votazione per una serie di modifiche. Noi vogliamo verificare se una parte dei proventi sarà destinata a Piediripa, per esempio per realizzare una strada di sbocco verso San Claudio, o ancora, se sono previsti degli spazi che potranno essere a disposizione del Comune". C’è anche da dire che l’imprenditore Simonetti ha manifestato in passato l’intenzione di chiedere un maxi risarcimento. Ma adesso ha fatto un passo indietro rinunciando al ricorso Tar. Può essere interpretato come un primo passo per un riavvicinamento con il Comune.