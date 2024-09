Caso centro commerciale. Arriva l’altolà della Cna: "Progetto anacronistico, si punti sulle botteghe"

"Occorre valorizzare le botteghe storiche, non costruire nuovi centri commerciali. Le botteghe artigiane non solo preservano la nostra tradizione, ma contribuiscono anche a mantenere vivi i centri urbani e a promuovere un turismo di qualità". A lanciare l’appello è Cna Macerata, con il presidente Maurizio Tritarelli (nella foto). In settimana, durante l’audizione alla commissione attività produttive della Camera, i rappresentanti di Cna e di altre associazioni di categoria hanno espresso un giudizio positivo sullo schema di decreto legislativo che mira a valorizzazione le botteghe storiche e di qualità. Secondo le confederazioni, "l’appartenenza a un albo dedicato offrirà alle botteghe storiche un riconoscimento ufficiale, aiutandole a preservare e rendere distintiva la loro autenticità in un contesto di mercato difficile, e contribuirà a contrastare il rischio di depauperamento dell’offerta commerciale nei centri urbani". Tuttavia, per rendere il decreto ancora più efficace, Confartigianato, Cna e Casartigiani hanno sollecitato l’istituzione di un fondo ad hoc al ministero delle imprese e del made in Italy, dedicato alle imprese storiche e di eccellenza, per sostenere progetti di valorizzazione; fondamentale anche prevedere misure di aiuto per contrastare il caro affitti, che influisce negativamente sulla sostenibilità delle attività commerciali. Da Cna, invece, arriva un altolà a nuovi centri commerciali proprio mentre a Macerata è entrato nel vivo il dibattito sul via libera o meno al progetto dell’imprenditore civitanovese Alberto Simonetti. La struttura dovrebbe sorgere a Piediripa e l’amministrazione (nonostante l’ultimatum dei proponenti) ancora non ha deciso se dare o meno il via libera. "Sembra anacronistico oggi – dice Tritarelli – progettare ancora nuovi centri commerciali. Incomprensibile come, in un momento storico in cui i centri urbani soffrono di un progressivo svuotamento e tutti, a parole, dicono di volerlo scongiurare, si continuino a costruire grandi infrastrutture commerciali nelle periferie". Il presidente di Cna Macerata evidenzia questo aspetto anche alla luce dei danni causati dal maltempo negli ultimi giorni: "Le recenti e oramai ricorrenti alluvioni, ci ricordano gli impatti della cementificazione incontrollata nelle nostre valli. È assodato che queste edificazioni rendono il suolo meno capace di assorbire le acque piovane, aumentando il rischio di disastri naturali. L’urgenza è rappresentata dalle opere di mitigazione del rischio idrogeologico e, nel frattempo, è necessario sospendere qualsiasi altra costruzione impattante. I cambiamenti climatici ci impongono di rispondere con interventi infrastrutturali adeguati, non con nuove costruzioni che rischiano di compromettere ulteriormente le nostre zone".

Necessario quindi, secondo Cna, un cambio di rotta: "Dobbiamo remare tutti verso la stessa direzione e attuare un modello di sviluppo sostenibile. Le botteghe storiche sono molto più che semplici esercizi commerciali, sono parte integrante dell’identità locale, punti di riferimento per il territorio e protagoniste di una tradizione che rischia di perdersi, se non adeguatamente tutelata". "Come associazione di categoria – conclude Tritarelli –, auspichiamo un ritorno al buon senso da parte di tutti gli amministratori locali. Abbiamo bisogno di investimenti in infrastrutture che rispondano ai bisogni della popolazione e che siano in grado di proteggere il territorio".