Caso centro commerciale. Dietrofront sulla sospensiva

L’imprenditore civitanovese Alberto Simonetti ha rinunciato alla sospensiva davanti al Tar, in altre parole non è stato chiesto di "disattivare" l’efficacia del voto con il quale a metà maggio il consiglio comunale ha bocciato il progetto del nuovo centro commerciale di Piediripa con 14 voti favorevoli, 15 contrari e un astenuto. Ma la questione non è finita, perché adesso il Tar fisserà l’udienza di merito, molto probabilmente non ci sarà prima di primavera del prossimo anno.

Il ricorso era stato presentato dall’imprenditore per chiedere la sospensiva dell’efficacia della delibera per difetto di motivazione, nelle pagine erano riportate le dichiarazioni dei consiglieri comunali ritenute non attinenti al progetto edilizio. A metà maggio il caso era stato discusso in consiglio comunale che aveva momentaneamente posto la parola fine alla questione considerando che la delibera è stata portata all’attenzione dei giudici del Tar.

In consiglio comunale era emerso un problema politico nell’amministrazione Parcaroli sul caso del nuovo centro commerciale: nel tempo la maggioranza ha perso alcuni suoi componenti come Sabrina De Padova, Claudio Carbonari, Giordano Ripa che su questo argomento si sono schierati al fianco dell’opposizione; Andrea Blarasin (Fratelli d’Italia) aveva votato contro la delibera pur facendo parte della forza al governo della città, infine si era astenuto Marco Bravi e Alessandro Bini non aveva votato, entrambi della maggioranza.

Adesso si attende di conoscere quando il Tar entrerà nel merito. Se i giudici dovessero dare torto al Comune, si annullerebbe la bocciatura del consiglio comunale, con la conseguenza che il tema sarebbe di nuovo esaminato in un’altra seduta del consiglio comunale. Se invece il Tar dovesse accogliere le tesi del Comune, allora la variante dovrà essere ritenuta definitivamente bocciata.