Caso centro commerciale. Il progetto in Consiglio: "Così svendono Piediripa"

Dopo anni di tira e molla e polemiche, lunedì prossimo il consiglio comunale di Macerata discuterà la "variante Simonetti". Una delibera, quella per il centro commerciale a Piediripa, che ha origini lontane e che ha creato non pochi imbarazzi alla maggioranza, visto che più volte anche diversi esponenti di centrodestra si erano espressi contro il progetto. "L’imprenditore ha già anticipato degli oneri sull’urbanizzazione – ricorda l’assessore all’Urbanistica Silvano Iommi –, fin dal 1995 l’area è a destinazione commerciale, acquistata per edificare. La delibera che si discuterà è di indirizzo per lo sviluppo delle procedure successive. L’approvazione avvia il lungo iter che porterà al nuovo centro commerciale. Andranno poi, insieme alla Provincia, approvate la variante al piano regolatore generale e alla lottizzazione". Iommi spiega che "dopo questi passaggi si tornerà in consiglio comunale per eventuali osservazioni di cittadini e interessati. I passaggi successivi, adozione e approvazione, richiederanno diversi mesi. Una volta concluso questo percorso, viene dato il permesso a costruire. Anche lì entra in gioco la Provincia, che esaminerà il tutto. Le norme urbanistiche e quelle sul commercio sono cambiate – specifica Iommi –, i passaggi sono lunghi e complessi". E in effetti l’approdo in consiglio comunale è l’esito di un travaglio interno alla maggioranza, dopo che l’imprenditore Alberto Simonetti aveva anche minacciato di chiedere un maxi risarcimento danni in caso di mancato ok al progetto.

Punta il dito contro le contraddizioni del centrodestra Andrea Perticarari, consigliere Pd, che in una nota evidenzia come "a gennaio Lega e FdI si schieravano contro la variante per il nuovo centro commerciale. Oggi la situazione è capovolta e nel prossimo consiglio comunale l’amministrazione approverà la variante. Perché tanti consiglieri comunali fermi sul No abbiano cambiato idea è un mistero. Lega e FdI si cospargeranno il capo di cenere sventolando la propria contrarietà al progetto, descrivendosi costretti dalle passate decisioni del centrosinistra ad accettare la cosa, vista la spada di Damocle sulla loro testa, cioè un risarcimento danni a carico del Comune. C’è però un non detto; è vero, passate amministrazioni di centrosinistra hanno deliberato un progetto che forse poteva far storcere il naso, ma che oggi dopo quasi vent’anni è totalmente fuori da ogni logica politica, sociale ed ambientale. I consiglieri comunali sono eletti per esprimere un voto a tutela degli interessi della cittadinanza – sottolinea Perticarari (foto) –, secondo la propria visione politica. Nascondersi dietro delle scuse è quanto di più lontano ci sia dal loro ruolo. La verità è che a causa delle scelte di questa amministrazione i conti della città sono sull’orlo del rosso e che il sì del prossimo consiglio darebbe una bella boccata di ossigeno al bilancio. Svenderanno la vivibilità della frazione di Piediripa e il lavoro di tanti commercianti del centro, oltre che l’ambiente".