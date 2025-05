Caso centro commerciale: "Nonostante la delusione sostengo questa città"

L’imprenditore Alberto Simonetti sarà al fianco del Macerata Opera Festival. "Nonostante tutto – scrive in una nota riferendosi alla bocciatura in consiglio comunale delle modifiche al nuovo centro commerciale di Piediripa che porta il suo nome – continuiamo a credere nella cultura. E a sostenerla. Dopo quanto accaduto, dopo la delusione, dopo anni di lavoro annullati da una decisione politica cieca e incoerente, c’è una cosa che resta intatta: la nostra volontà di credere in questo territorio. Nonostante la bocciatura del progetto di Piediripa, la Simonetti non smette di investire su Macerata. Non solo in termini economici, ma in termini di identità, di comunità, di cultura, quella che unisce, che fa crescere, che non si misura solo in biglietti venduti ma in prestigio, in visibilità, in orgoglio. Ecco perché anche quest’anno la Simonetti è al fianco del Macerata Opera Festival". L’imprenditore spiega questa scelta. "Lo Sferisterio non è solo una stagione di spettacoli, è il simbolo più alto della nostra città. È un teatro che il mondo ci invidia, e che per restare tale ha bisogno del sostegno di chi crede in una visione: quella di una Macerata viva, attrattiva, colta. Sostenere la cultura non è solo una questione d’immagine. È una scelta. È dire: “Noi ci siamo“. Anche quando la politica fa marcia indietro, anche quando chi dovrebbe costruire preferisce distruggere. È un investimento morale, prima ancora che economico". L’imprenditore si rivolge al sindaco Parcaroli. "Sento il dovere di ringraziarlo. Ha avuto il coraggio, e la lucidità, di prendere in mano un progetto nato sotto un’altra amministrazione, capendone il valore reale per la collettività. Ha saputo andare oltre le appartenenze politiche, scegliendo di sostenere ciò che era giusto, utile, concreto. Così come ringrazio quei consiglieri di maggioranza che hanno votato a favore, dimostrando che si può – e si deve – scegliere per il bene del territorio, della cultura, del centro storico, dell’economia locale. Hanno votato con responsabilità, non con calcolo. E questo, oggi, vale moltissimo". L’imprenditore si rivolge a chi ha espresso contrario. "Invece – scrive – quelli che hanno deciso di affossare un progetto che avevano concepito loro stessi, solo per spirito di contrapposizione politica, hanno dimostrato quanto può essere miope e dannoso un certo modo di fare politica. Soprattutto quando si calpestano anni di lavoro, investimenti e opportunità concrete solo per logiche di bandiera". Simonetti aggiunge che "nostante tutto questo, noi continuiamo a investire, con convinzione, per dimostrare – scrive – a chi ancora pensa che l’imprenditoria si muove solo per tornaconto personale, che non è affatto così. Ogni imprenditore che sceglie di investire nel proprio territorio si assume un rischio quotidiano. È l’unico vero responsabile della sopravvivenza dei suoi collaboratori, dell’occupazione e dell’evoluzione dell’economia locale. È grazie alla classe imprenditoriale se esistono manifestazioni, feste, eventi culturali, sportivi, artistici. È da lì che nasce la linfa di tante iniziative che altrimenti non vedrebbero mai la luce". Il nostro impegno non cambia, perché crediamo che una città che perde il senso della sua identità culturale è una città che si spegne. E noi, al contrario, vogliamo continuare ad accendere luci: su un palco, in un quartiere, su un progetto. Perché la bellezza, come l’impresa, nasce da chi ha il coraggio di guardare oltre".