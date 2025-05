Caso centro commerciale. Salta la votazione in Consiglio. Simonetti, delibera in bilico

Al Consiglio comunale di ieri pomeriggio che doveva votare la delibera Simonetti, legata al nuovo centro commerciale che l’imprenditore vuole realizzare a Piediripa, non è stato raggiunto il numero legale. Tutta la partita, dunque, è stata rimandata a domani per la seconda convocazione. A non essere presenti, oltre a tutti i consiglieri d’opposizione, sono stati sei elementi della maggioranza: Alessandro Bini e Cristina Cingolani della lista "Pensiero e azione", Giordano Ripa, Claudio Carbonari e Sabrina De Padova del gruppo misto e Andrea Blarasin di FdI.

Bini ha spiegato di essere stato assente "per motivi di lavoro" che lo hanno portato lontano da Macerata. Ha dichiarato anche che "alla prossima convocazione, che sarà giovedì (domani; ndr), saremo presenti. Il voto della nostra lista non sarà favorevole".

Il consigliere di Fratelli d’Italia Blarasin già lunedì si era dichiarato contrario alla delibera, così come De Padova e Ripa. Nel mentre, FdI, con le parole del capogruppo Pierfrancesco Castiglioni, ribadisce che "siamo favorevoli alla Simonetti. Il progetto, ad oggi, migliora molto quello originario portato avanti dalle giunte Maulo, Meschini e Carancini".

Castiglioni evidenzia anche che Simonetti "potrebbe comunque costruire nell’area, che ha già destinazione commerciale. La delibera con il nuovo progetto prevede, per Piediripa, opere infrastrutturali come pensiline, marciapiedi e centri di aggregazione. Inoltre, per i commercianti della frazione e del centro storico, spazi espositivi. La strada di collegamento con San Claudio risolverebbe inoltre l’isolamento in cui versa attualmente Valleverde, dove c’è solo la sede della Cgil". Castiglioni chiude la nota rimarcando che "se la sinistra avesse voluto bloccare l’iter avrebbe potuto farlo".

L’opposizione ieri non è entrata in aula. Ha aspettato di capire quali fossero i numeri del Consiglio. A parlare è Stefania Monteverde per la lista Macerata Bene comune. Monteverde spiega che "nemmeno la maggioranza, spaccata, crede a questo progetto". "Domani saremo presenti in Consiglio – aggiunge –, auspicando che la delibera sia respinta. Gli argomenti per il no sono vari. Noi già dal 2018 siamo contrari al progetto. Personalmente non mi aspettavo che non sarebbe stato raggiunto il numero legale, che deve essere garantito dalla maggioranza. Confido che la visione di città guardi ad un altro progetto di sviluppo".

Dopo la discussione fiume di lunedì, il voto era stato rimandato a ieri. Quando però l’assenza del numero legale ha fatto slittare tutto. Domani, per raggiungerlo, saranno sufficienti undici consiglieri.