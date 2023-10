Caso Cosmari, la spunta Ciarapica. Massimo Rogante nuovo presidente

Massimo Rogante, ingegnere nucleare di Civitanova, è il nuovo presidente di Cosmari Srl. È stato eletto ieri dall’assemblea dei soci (sindaci o loro delegati) presenti per il 90% del totale delle quote societarie. Il voto, però, non è stato unanime (come sempre accaduto in precedenza). Il 29% dei sindaci, infatti, si è astenuto: sono quelli di Apiro, Caldarola, Colmurano, Loreto, Loro Piceno, Monte San Giusto, Monte San Martino, Montecassiano, Montecosaro, Montelupone, Pollenza, Porto Recanati, Recanati, San Ginesio, Treia, Urbisaglia. Non una spaccatura, ma una incrinatura sì, dovuta non al nome proposto, ma al metodo seguito. È accaduto, infatti, che l’assemblea, convocata alle 16, è in realtà iniziata alle 17. I sindaci di centrodestra, infatti, erano riuniti perché – evidentemente – non c’era ancora pieno accordo sul nome da proporre o c’erano altre difficoltà, mentre un’altra parte dei sindaci, irritata per il ritardo, ha dovuto attendere per un’ora. L’assemblea, quindi, è iniziata e, con voto unanime, ha deciso di non presentare ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar di Roma che ha confermato l’incompatibilità di Giuseppe Pezzanesi. Si doveva, quindi procedere alla scelta del membro mancante nel cda e del presidente. Il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, però, ha chiesto la sospensione dei lavori per discutere con i colleghi e illustrare la scelta. E i sindaci che già avevano atteso per un’ora non l’hanno presa bene. È stata chiamata a pronunciarsi la stessa assemblea, che ha dato l’ok alla sospensione (contrari il sindaco di Monte San Giusto, Andrea Gentili, e quello di Treia Franco Capponi). Il fatto è che mentre i sindaci rappresentanti della minoranza uscivano, entrava nell’aula Luca Buldorini, segretario provinciale della Lega. "Fuori i sindaci per far posto a giochi di partito", si è lamentato qualcuno. I lavori sono ripresi con la proposta del sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica, di nominare l’ingegnere Massimo Rogante nel consiglio di amministrazione, ricoprendo il ruolo di presidente. Ciarapica ha presentato Rogante come un ingegnere preparato che vanta un curriculum con molte collaborazioni, e che ha le capacità per guidare una società importante come Cosmari, come anche per poter dialogare con tutti i sindaci e ha chiesto su questo un voto unanime auspicando una gestione unitaria. Sedici sindaci, però, si sono astenuti, non contestando la persone, ma il metodo seguito. Il cda risulta così composto: Massimo Rogante presidente, Giuseppe Giampaoli vicepresidente, Elena Maria Sacchi, Emanuele Pierantoni, Silvia Sbriccoli.