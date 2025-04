Caso di dengue, scatta il ricovero. Disposti controlli e disinfestazione

Appignano (Macerata), 22 aprile 2025 – L’Ast ha accertato un caso di Dengue in una persona residente ad Appignano. Molto probabilmente ha contratto il virus fuori dal territorio del comune e anche della provincia, forse dopo un viaggio in aree in cui l’insetto vettore l’Aedes, comunemente chiamata zanzara tigre, è maggiormente presente che nella nostra realtà (paesi con temperature mediamente elevate, tra le quali rientrano alcune aree del sud Italia). La persona colpita sarebbe in discrete condizioni, ma cautelativamente ricoverata in una struttura sanitaria per ricevere le cure necessarie e verificare l’evolvere della situazione.

L’Ast ha già posto in atto il percorso per attuare l’indagine epidemiologica (verificare, in particolare, le persone con cui il soggetto colpito è stato in contatto) e le procedure di profilassi. Azioni coordinate volte a impedire o contenere la possibile diffusione del virus, anche alla luce dell’esperienza dell’anno scorso, quando un importante focolaio di Dengue si sviluppò nel Pesarese. Nel maceratese c’è stato un caso isolato lo scorso ottobre, a Tolentino.

Il virus starebbe circolando nel nostro territorio, ma non con la intensità propria della stagione più calda. Il sindaco di Appignano, Mariano Calamita, ha avvisato i cittadini chiarendo che sono state disposte azioni di disinfestazione straordinaria nelle aree interessate e nelle zone limitrofe all’abitazione della persona infetta per ridurre al minimo il rischio di proliferazione del vettore. Nello stesso tempo ha chiesto la collaborazione dei cittadini per eliminare i ristagni d’acqua dove le zanzare depongono le uova.

Dopo essere stati punti da una zanzara infetta, i sintomi possono manifestarsi entro 5-6 giorni; quello principale è rappresentato dalla febbre che spesso si presenta associata a mal di testa, dolore attorno e dietro gli occhi, dolori muscolari e articolari, nausea, vomito, eruzioni cutanee.