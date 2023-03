Caso Eurovita: polizze congelate, cresce la preoccupazione

Cresce la preoccupazione sul caso Eurovita, la compagnia assicurativa commissariata dal 6 febbraio. Lo segnala la Federconsumatori Macerata, che sta ricevendo diverse richieste di tutela in merito. L’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) ha congelato le polizze della società e fino al 31 marzo non sarà possibile procedere al riscatto, ad eccezione dei casi di sinistri o di liquidazioni a scadenza e anticipazioni. "La sospensione dei riscatti – spiegano Lorenzo Longo e l’avvocato Mattia Benfatto (nella foto) di Federconsumatori - è stata decisa per evitare che il patrimonio della compagnia venisse prosciugato dalla corsa allo sportello da parte degli utenti. Molte polizze erano proposte con la vecchia Cassa di risparmio della provincia di Macerata e poi dalla Banca Marche, per questo ipotizziamo che un numero consistente di risparmiatori interessati, dei 353mila in Italia, che hanno polizze con Eurovita, sia concentrato nel territorio marchigiano e maceratese. I sottoscrittori, naturalmente, dovrebbero essere già a conoscenza del fatto che le polizze di ramo primo (gestione separata) hanno un rischio minimo mentre quelle di ramo terzo (ad esempio unit linked), essendo collegate a indici di mercato, potrebbero vedere l’investimento compromesso. Al momento stiamo monitorando ogni azione da parte delle istituzioni e invitiamo a non sottovalutare la questione. Chiediamo che venga scongiurato qualsiasi rischio che possa compromettere i diritti dei risparmiatori". L’associazione Federconsumatori Macerata con i suoi legali è pronta a dare supporto agli utenti interessati, "per questa ragione, in attesa dell’esito del procedimento pendente, saranno aperti sportelli straordinari volti all’esame dei casi specifici e al supporto della richiesta di documentazione e analisi delle polizze. Inviatiamo gli utenti interessati a contattare i nostri sportelli provinciali per un appuntamento".