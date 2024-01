Caso Giuli, Maccioni scagionato: "Serviva una formale diffida"

Sotto tre profili il tribunale ha ritenuto di archiviare la denuncia per omissione di atti di ufficio che lo psichiatra Gianni Giuli aveva presentato contro Alessandro Maccioni, ex direttore generale dell’Area vasta di Macerata, dopo l’aggressione subita al Sert da un paziente. Al massimo, scrive il gip Manzoni, si potrebbe forse ipotizzare da parte della procura un concorso del direttore nel reato di lesioni commesso dall’aggressore. Si tratta dell’episodio avvenuto il 25 novembre 2019. Un uomo di 36 anni entrò nel reparto delle dipendenze patologiche, piombò nella stanza del primario e lo colpì alla testa con un martello. Giuli riportò una bruttissima lesione. La vicenda lo segnò molto, e per l’accaduto denunciò Maccioni, all’epoca dg, per omissione di atti di ufficio. Lo psichiatra aveva chiesto maggiori tutele per il reparto, a cui però la direzione non aveva dato seguito. Difeso dall’avvocato Gianfranco Borgani, Maccioni si era difeso dicendo che, per prima cosa, la sicurezza era di competenza dell’Ast e non dell’Area vasta. Inoltre lui aveva avviato il bando per ampliare la vigilanza privata, ma la mancanza di fondi aveva bloccato tutto. La procura aveva chiesto di archiviare il fascicolo, Giuli aveva fatto opposizione, e così il caso era finito all’esame del giudice per le indagini preliminari Giovanni Manzoni, che nei giorni scorsi ha archiviato tutto. Per prima cosa, scrive il gip, il reato di omissione di atti d’ufficio riguarda "le condotte della pubblica amministrazione con i soggetti esterni", non con i dipendenti. Inoltre, ci deve essere stata una formale diffida, mentre Giuli avrebbe solo segnalato un problema alla direzione. Per quanto riguarda l’ipotesi del primo comma dell’articolo sull’omissione, non ci sono qui, spiega sempre il giudice, ragioni di giustizia, di ordine pubblico, igiene e sanità previsti dal reato; quanto al parametro della sicurezza pubblica, va inteso come riferito a un ampio numero di soggetti. "Valuterà il pm – conclude il magistrato – la eventuale sussistenza dei presupposti per l’ipotesi di concorso in lesioni e, nel caso, la attribuibilità soggettiva del reato". Per ora dunque, archiviazione definitiva.