Caso Ircr, Parcaroli esce dallo stallo Nominato il cda: Gravina presidente

di Chiara Gabrielli

Il nuovo presidente dell’Ircr sarà Amedeo Gravina, ex comandante provinciale della Guardia di Finanza. Il travaglio è durato cinque mesi e la ricerca del nominativo ha fatto emergere tensioni tra parti della maggioranza, ma finalmente ieri il sindaco Sandro Parcaroli ha scelto il presidente dell’azienda pubblica che si occupa soprattutto di anziani e gestisce sei case di riposo in provincia. Gli altri che vanno a comporre il cda Ircr sono Laura Ricci, avvocato (per Forza Italia); Vincenzo Corneli, consulente bancario in pensione (per Fratelli d’Italia); Paolo Rapanelli, medico in pensione (per la Lega) e Ilenia Sabbatini, assistente sociale specialista, quest’ultima scelta dall’Udc al posto di Gianfranco Tamagnini Pisani, in seguito al fatto che il presidente indicato non è più una donna (Patrizia Scaramazza) come ipotizzato in prima battuta e deve essere garantito il numero minimo di due donne. Il nuovo cda provvederà all’elezione del presidente alla prima riunione di insediamento, poi il passaggio di consegne con Giuliano Centioni, che ha retto l’azienda in questo lungo periodo di limbo (il cda è scaduto a novembre) navigando a vista nelle acque agitate della maggioranza. La ricerca del nominativo non è stata una passeggiata per il sindaco: e ora resta fuori dai giochi la lista civica Parcaroli. In un primo momento infatti tutte le forze di maggioranza erano d’accordo per un cda di cui avrebbe fatto parte Patrizia Pagnanelli, la prima non eletta della civica del sindaco e impiegata nell’azienda di Parcaroli, poi però una parte della Lega avrebbe fatto pressioni sul sindaco facendogli notare che questo sarebbe stato ’non opportuno’ (in quanto si tratta di una dipendente del sindaco) e quindi era circolato il nome di Scaramazza, che sarebbe stata proposta dal consigliere regionale Lega, Anna Menghi. Ma il sindaco, infuriato con la Lega, a quel punto è andato dritto con un suo nome e ha puntato sull’ex direttore dell’Area Vasta 3, Alessandro Maccioni, ma poi non se n’è fatto più nulla. Gravina ha guidato il Comando provinciale delle Fiamme Gialle di Macerata e di Isernia. Croce d’oro per anzianità di servizio, medaglia militare d’oro, alle ultime elezioni era candidato con la civica ‘Tolentino nel cuore’ a supporto del candidato sindaco di centrodestra Silvia Luconi ed è molto vicino a Luca Buldorini, commissario provinciale Lega. A Centioni e ai consiglieri uscenti un "grande ringraziamento" dal sindaco per aver portato avanti la gestione "con passione e professionalità. Dobbiamo continuare sulla strada intrapresa" che ha fatto dell’Ircr "un ente di servizio al territorio con orizzonte a 360 gradi per persone fragili".