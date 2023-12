Caso licei, sopralluogo di Provincia e Comune

Sopralluogo della Provincia, ieri, a Tolentino. Accettando l’invito del sindaco Mauro Sclavi, il presidente Sandro Parcaroli, insieme alla consigliera delegata Laura Sestili e all’ingegner Luca Fraticelli, si è recato nei locali dell’ex Quadrilatero, che ospitano i licei classico e scientifico Filelfo. Insieme al vicepreside Roberto Romagnoli, al presidente del Consiglio di istituto Francesca D’Arienzo e all’assessore Flavia Giombetti, Parcaroli ha visitato le classi. Poi ha fatto tappa anche alla scuola Bezzi e all’ex Orfanotrofio, in centro. "Comune e Provincia hanno aperto un confronto, che proseguirà anche nei prossimi giorni, sulla necessità di trovare una soluzione alternativa per i licei rispetto a quella attuale", è quanto emerso dall’incontro. Intanto il coordinamento comunale Forza Italia Tolentino e il delegato provinciale Roberto Scorcella aprono al dialogo. "Trovare spazi diversi e più consoni per una scuola è un’urgenza non procrastinabile – spiega il gruppo -. Lo dicono i numeri; i licei di Tolentino sono ai primissimi posti in provincia per qualità della didattica, ma allo stesso tempo le iscrizioni sono in costante calo tanto da mettere a rischio anche la formazione delle prime classi nei prossimi anni scolastici. Riteniamo opportuno valutare attentamente ogni possibile alternativa ai locali dell’ex Quadrilatero, senza pregiudiziale alcuna. Riteniamo che l’ordine del giorno presentato dal sindaco in Consiglio possa essere un punto di partenza – aggiunge FI sganciandosi quindi su questo fronte dal resto del centrodestra, che si era astenuto – su cui le forze politiche debbano discutere tutte insieme. Seppur al di fuori del Consiglio, manifestiamo la nostra disponibilità per trovare in tempi brevi una soluzione".