Caso Link, la lista ’Comunichiamo’: "Un rischio per il nostro sistema"

La lista studentesca ’Comunichiamo’ dell’università di Camerino e maggioranza in organi di ateneo e nei corsi ribadisce il proprio pensiero sulla Link Campus University, l’ateneo privato che intende attivare corsi di laurea in Medicina a Fano e Ascoli, e in Odontoiatria a Macerata. "Riteniamo questa scelta un rischio per il sistema universitario pubblico della nostra regione – spiegano -. Molti di noi condividono infatti le preoccupazioni dei rettori: l’arrivo di un’università telematica privata con corsi di Medicina e Odontoiatria potrebbe compromettere la sostenibilità delle nostre università pubbliche, già colpite da tagli ai finanziamenti. Questo minaccia non solo le risorse economiche, ma anche lo sviluppo socioculturale del territorio, con un impatto particolarmente negativo per l’università di Camerino. "Il nostro obiettivo è proteggere gli interessi delle studentesse e degli studenti – sottolinea il presidente del Consiglio degli studenti Unicam Edoardo Pettinari -. Ognuno ha la rispettiva opinione e ciascuno le proprie idee politiche, ma è grave che giovani militanti di partiti politici parlino a nome delle liste universitarie, difendendo la propria parte senza argomentazioni reali e attaccando gli altri in modo non costruttivo". In riferimento ad alcune dichiarazioni di Azione Universitaria. È paradossale che chi oggi difende l’approvazione regionale alla Link sia espressione dello stesso partito che ieri ha tagliato i fondi all’università di Camerino, creando un danno significativo. Siamo e saremo sempre dalla parte di chi vuole un’università pubblica forte e accessibile, che metta al centro il diritto allo studio e non logiche di mercato".