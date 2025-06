Caso Migliorelli in Regione: "È stata un’azione politica": "Falso, solo intimidazioni"

Doveva essere ricoverato ma non c’era un posto letto disponibile in reparto. Così, al sesto giorno di attesa in pronto soccorso, aveva preso carta e penna per denunciare la situazione. Poi la foto di quel cartello, fatto il giro sui social, aveva richiamato le forze dell’ordine sul posto per identificarlo. Ora, ad un mese di distanza dall’accaduto, la sua storia torna a far discutere, questa volta non nelle stanze del pronto soccorso ma nell’aula del consiglio regionale. Il fatto è avvenuto il 24 maggio all’ospedale di Macerata dove Francesco Migliorelli, ex sindacalista, era appunto all’inizio del settimo giorno di attesa in pronto soccorso per un ricovero che tardava ad arrivare, causa la mancanza di posti letto. "Gli operatori del pronto soccorso si fanno un mazzo così, io sono al sesto giorno di sosta. Perché l’Ast non ha posti in reparto?" aveva quindi scritto sul cartello incriminato. "Non ho commesso alcun reato – aveva poi commentato dopo l’intervento alle forze dell’ordine –. Ho solo detto la verità".

A riportare l’attenzione sulla storia, in Consiglio, è la consigliera Marta Ruggeri (M5S) con un’interrogazione che chiede chiarimenti all’assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini. "Un soggetto politicamente attivo che decide di avviare una protesta in un pronto soccorso, dove ci sono altri pazienti anche in codici rossi, è autorizzato a avviare questo tipo di procedura?", replica l’assessore, descrivendo l’accaduto come una protesta politica inadatta ad un luogo di cura. "Il cittadino ha ricevuto il trattamento sanitario necessario, stando a quanto sostiene l’Ast – ha dichiarato –. E un pronto soccorso non può diventare luogo di protesta politica. Se domani altri pazienti arrivano con cartelli e striscioni, cosa ne sarà della serenità del personale, già sotto stress, e degli altri pazienti?". Poi ha aggiunto: "Queste sono azioni di soggetti politicamente attivi, a tre mesi dalle elezioni. E non è quello il luogo per far politica".

Dura la risposta della consigliera Ruggeri, in una nota congiunta con Gianmarco Mereu di Rifondazione Comunista Macerata. "Da quando esporre un cartello provoca problemi in pronto soccorso? Saltamartini ha ridotto tutto a una polemica politica, senza rispondere sul perché i cittadini debbano aspettare giorni per un ricovero o affrontare un sistema sanitario allo stremo". "Trovo scandalosa – incalza Mereu – la situazione sanitaria della nostra Regione, scandaloso che un anziano debba attendere una settimana per un posto letto. E vergognosa la risposta di Saltamartini che, ancora una volta, non si assume nessuna responsabilità". Poi la conclusione dei due: "La natura intimidatoria della vicenda che ha vissuto Migliorelli all’ospedale di Macerata è, per noi, un tentativo di disincentivare con minacce legali la più che sacrosanta denuncia del disagio umano e sociale che nel corso di oltre vent’anni ha corroso l’accesso al diritto alla salute e la sanità pubblica".