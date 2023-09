Caso tarlo asiatico ad Abbadia, dal coleottero al punteruolo: "Ora serve più attenzione"

Macerata, 15 settembre 2023 – Le specie aliene sono animali esotici che si presentano al di fuori del proprio ambiente naturale. La loro presenza, come nel caso del coleottero asiatico Anoplophora glabripennis Motschulsky – prima quasi sconosciuto e ormai noto a tutti perché è stato identificato nell’Abbadia di Fiastra – è dannosa, tanto che l’espansione di questa specie è uno dei più grandi problemi internazionali a livello ecologico. Le uniche strategie di controllo consistono, per ora, nel seguire le istruzioni fornite del Servizio Fitosanitario e l’abbattimento con successiva biotriturazione, la cosiddetta cippatura, delle piante infestate. Il tutto in attesa di trovare soluzioni valide attraverso la lotta biologica. Attualmente prima, durante e dopo l’abbattimento gli esperti fanno un attento lavoro di monitoraggio, ma sarebbe molto utile la collaborazione e la conoscenza di tutti. Nel parliamo con Guido Favia, docente di Parassitologia ed Entomologia Sanitaria, direttore della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria dell’Università di Camerino.

Professore, cosa ci può dire sul tarlo asiatico del fusto?

"Ci sono degli strumenti per cui con analisi genetiche si può capire con più dettaglio qual è l’origine della popolazione, dopodiché è necessario comprendere se è arrivata naturalmente o se sono state fatte operazioni involontarie".

Come si può intervenire?

"Non è semplice, perché bisognerebbe avere un po’ più la cultura del rischio, cioè sapere che quando si importa materiale biologico si potrebbe potenzialmente importare qualcos’altro. Questo lo dico non per fare del terrorismo di tipo psicologico o accademico, ma per avere coscienza che si possono verificare situazioni davvero spiacevoli".

Quindi?

"Almeno nelle prime fasi, il controllo di materiale che proviene da altri Stati deve essere fatto con grande professionalità, impegno e costi necessari. Lo dico da entomologo: gli insetti rappresentato il più grande raggruppamento di animali che popolano la terra, con oltre un milione di specie. Sono meravigliosi ma alcuni di essi hanno capacità di trasmettere malattie a uomini, animali o piante quindi un minimo di attenzione in più nelle prime fasi di controllo è necessario".

Dove c’è da lavorare?

"Sulla conoscenza così che quando si opera in un certo modo bisogna sapere che c’è un rischio correlato, dopodiché si possono prendere misure che non saranno a garanzia assoluta ma cautelativa".

È necessaria più attenzione?

"Adesso ne stiamo parlando perché è esplosa la questione "Abbadia di Fiastra", ma fino a un mese fa davvero pochi sapevano cosa fosse un tarlo asiatico e come comportarsi di conseguenza. Ormai questo coleottero, il punteruolo rosso ed altri insetti sono presenti nelle Marche e in Italia con eventi reiterati, quindi si sta creando coscienza e conoscenza su questo tipo di dinamiche".

Una raccomandazione da parte sua?

"Attualmente la situazione è talmente complessa che quello che mi sento di dire è: usare più attenzione e un po’ più di cultura specifica".