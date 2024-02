Caso tavolini, nulla di fatto in giunta. Resta il divieto per due soli locali

Dopo una discussione in giunta, resta a Macerata lo stop ai tavolini in vicolo Consalvi per il Cabaret e in via Gramsci per l’Hab. Ma l’intenzione sarebbe quella di una regolamentazione omogenea per tutti i locali che vogliono accogliere i clienti tra piazze e monumenti in centro. Nei giorni scorsi, gli uffici comunali hanno ritenuto che i tavolini non potessero più occupare la parte iniziale di vicolo Consalvi: qualcuno avrebbe segnalato la poca compatibilità tra le nuove installazioni luminose e i clienti del bar.

Per l’Hab invece i residenti avrebbero reclamato i parcheggi davanti al loggiato di Palazzo degli studi. Così ai due locali sarebbe stata revocata l’autorizzazione agli spazi sulla strada. Unici due, in mezzo a bar e ristoranti che occupano loggiati splendidi, piazze e persino l’ingresso del Comune.

Il sindaco Sandro Parcaroli aveva annunciato che avrebbe trovato una soluzione nella riunione di giunta di ieri, alla quale ha preso parte prima di partire per Sanremo. Ne hanno discusso gli assessori, più o meno animatamente e con più o meno interesse. Alla fine, la decisione degli uffici è confermata e per adesso si va avanti così. "Ma il tema va risolto con un regolamento sul decoro pubblico – precisa l’assessore Silvano Iommi –. Tavoli e sedie di mille colori e forme creano un caos incontrollato. Per questo ho posto la questione di fare ordine senza pregiudizi. Tre o quattro tavoli in vicolo Consalvi umanizzano un luogo che è una installazione artistica importante, ma non è una scultura scenografica".

"Negli anni Venti – prosegue Iommi – c’erano molti più tavoli all’aperto di oggi, ma con una attenzione maggiore. Capisco che sia difficile imporre un modello di sedia che magari costa di più, ma ci vuole più ordine. Dobbiamo tutelare le parti veramente storiche, riconosciute. La cinquecentesca loggia dei Mercanti va tutelata, e anche l’ottocentesco loggiato del municipio, dove invece c’è un caos totale. Non ci sono zone intoccabili, neanche vicolo Consalvi lo è, ma ci vuole maggiore attenzione a come si organizza lo spazio che va incidere sulla monumentalità complessiva del centro storico".

Intanto, i tavolini all’esterno saltano solo per due locali. Una decisione che Paolo Perini, titolare di Hab e presidente dell’associazione commercianti, ha bollato nei giorni scorsi come "politica, non amministrativa. È una condanna per le attività commerciali, perché vengono meno molti posti a sedere".