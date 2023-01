Caso Troiani, arriva la mozione di sfiducia

di Francesco Rossetti

Caso Troiani, la minoranza presenta la mozione di sfiducia. Torna a far discutere la vicenda relativa al presidente del consiglio comunale, accusato da una donna romena di 34 anni di lesioni e violenza privata. Accuse che l’ex vicesindaco ha respinto, parlando di "falsità". Ma l’opposizione, con una conferenza tenutasi in Comune nella mattinata di ieri, ha chiesto di nuovo a Troiani di autosospendersi dalla carica di presidente dell’assise e ha annunciato una mozione che si articolerà in due punti. Al primo, verrà votata la sfiducia, a scrutinio palese; al secondo, la proposta di revoca dalla carica di presidente, la cui procedura – per regolamento – va effettuata a scrutinio segreto. Ed è proprio al "segreto dell’urna" che si è appellato Piero Gismondi (La nuova città), speranzoso in qualche ‘sorpresa’ al momento della votazione. "Non è un attacco alla persona – ha specificato invece il dem Francesco Micucci –, piuttosto auguro a Troiani di risolvere la questione. Tuttavia è un dato che è stato condannato in primo grado per le frasi rivolte a Laura Boldrini e che ora c’è un’altra vicenda in corso. Faccia un passo indietro se tiene davvero alla carica che rappresenta". La mozione porta la firma di tutte e nove i consiglieri della minoranza, vale a dire Francesco Micucci, Mirella Paglialunga, Silvia Squadroni, Roberto Mancini, Letizia Murri, Piero Gismondi, Lidia Iezzi, Lavinia Bianchi e Yuri Rosati. "Autosospendersi sarebbe in linea con i principi a cui un presidente dovrebbe attenersi – le parole di Letizia Murri (Ascoltiamo la città) –. Oppure la maggioranza faccia un atto di responsabilità votando la sfiducia". Per Roberto Mancini (Dipenda da noi) il problema è "di metodo , perché – ha sottolineato – questa maggioranza ha confuso il Governo della città con la padronanza delle istituzioni. Lo dimostra il fatto che tutti i presidenti delle commissioni consiliari vengono dalle loro file. Perciò dia garanzia di trasparenza". Lavinia Bianchi (‘Siamo Civitanova’) ha specificato di "parlare come consigliere" e per questo di ritenere che Troiani "non rappresenti più il Consiglio", ma anche come "donna e giovane", ricordando le frasi dette già nel 2018. "Per questo – ha aggiunto – è ora che faccia un passo indietro". Mirella Paglialunga ha invocato l’autosospensione per "far sì che lo stesso Troiani abbia tutto il tempo per affrontare la sua vicenda", mentre Silvia Squadroni ha fatto riferimento alle dichiarazioni di ieri dello stesso Troiani, che aveva parlato di un’opposizione "che difende una moralità che in privato non disdegna di trasgredire". "Chi parla di etica deve essere insultato e minacciato? – si è chiesta la Squadroni –. A cosa si riferisce Troiani?"