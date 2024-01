Cassa integrazione boom: "C’è il rischio recessione"

Nel 2023 in provincia di Macerata sono state richieste e autorizzate due milioni di ore di cassa integrazione guadagni (ordinaria, straordinaria e in deroga), il 37,1% in più rispetto all’anno precedente, la crescita relativa maggiore rispetto alle altre quattro consorelle marchigiane. Si tratta di un valore decisamente più alto non solo sul 2022 (1,5 milioni di ore), ma anche sul 2019, l’anno prima della pandemia (1,2 milioni), che si inscrive in una situazione regionale a dir poco preoccupante.

Rispetto al 2022, infatti, nelle Marche il ricorso alla cassa integrazione, in crescita del 3,4%, presenta un andamento opposto a quello registrato nell’area del Centro (-27,4%) e in Italia nel complesso (-12,7%). È quanto emerge dai dati Inps, elaborati dall’Ires Cgil Marche, che evidenzia come mentre nelle province di Ancona, Ascoli e Fermo, sia pure con valori assoluti più alti, c‘è stato un calo delle ore autorizzate, in quelle di Pesaro e Macerata c‘è stato un incremento. E nubi nere si addensano all’orizzonte. "È evidente – commenta Eleonora Fontana, Cgil Marche – che l’aumento della richiesta di cassa integrazione nei settori dell’industria e dell’edilizia sia un segnale della crisi che stanno vivendo le imprese trainanti l’economia marchigiana. Tutto ciò rischia di avere pesanti ricadute sull’occupazione e sul Pil regionale e ci fanno temere di essere prossimi alla recessione".

Entrando nello specifico della nostra provincia, ci si accorge che l’industria assorbe la maggior parte delle ore autorizzate (1,9 milioni di ore), con una crescita del 41,3% rispetto al 2022, attestandosi ancora sopra i livelli del 2019 (+83,1%). Le ore registrate nel terziario sono appena 2.796, con un significativo calo sia rispetto al 2022 (-93,3%) che al 2019. (-94,3%). L’edilizia si attesta a 144mila ore, il settore con l’aumento relativo maggiore rispetto all’anno precedente (+45,4%). Nel dettaglio dell’industria, la più in sofferenza, l’incremento riguarda soprattutto la meccanica (+474mila ore, +211,6%), seguita dal comparto carta, stampa ed editoria (+190mila ore, +250%). Nelle pelli, cuoio e calzature le ore autorizzate sono state 749mila, con una crescita del 22,6% rispetto al 2022. Ad eccezione dei trasporti e comunicazioni, tutti i principali settori dell’industria registrano valori ancora superiori al pre-pandemia.