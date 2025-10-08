"Cassa integrazione e Naspi in aumento"

Crescono le erogazioni della cassa integrazione e Naspi, che testimoniano purtroppo la crisi dei settori tradizionali dell’economia marchigiana. Ma nuove sfide attendono l’Inps. Sono alcuni dei temi al centro dell’incontro che si svolgerà martedì alle 10 nella biblioteca Mozzi Borgetti, dove sarà presentato il rendiconto sociale.

"L’incontro mira a fornire una panoramica dettagliata delle attività e dell’impatto dell’istituto sul territorio – ha spiegato il direttore provinciale Marco Mancini –. Il rendiconto contiene un insieme di dati sulle prestazioni erogate dall’Inps, è doveroso rendere il conto alla cittadinanza delle attività svolte. Il nostro territorio continua a registrare un saldo demografico negativo, non compensato dai flussi migratori. C’è stato un incremento del Pil dello 0,4%, al di sotto della media nazionale dello 0,7%. C’è stato un incremento dei flussi contributivi e delle ore di cassa integrazione e Naspi, nei settori come il tessile e il calzaturiero".

"L’Inps si prepara a una nuova scommessa, il web meeting – ha aggiunto Ubaldo Camilletti, responsabile Urp –, oggi è l’Inps che entra nelle case delle persone". Dopo i saluti del sindaco Sandro Parcaroli e della direttrice regionale Inps Emanuela Zambataro, e l’introduzione di Aldo Benfatto, presidente del comitato provinciale Inps, i dati saranno illustrati dal direttore Mancini; a chiudere sarà Tiziana Mosca, presidente del comitato Inps Marche.