Cassa integrazione, oltre 17 milioni di ore in regione nel 2022

Oltre 17 milioni di ore di cassa integrazione, Fis e altri fondi di solidarietà sono stati autorizzati nelle Marche nel 2022. Lo segnala, sulla base dei dati Inps, l’Ires Cgil regionale. A queste ore vanno sommati gli oltre 6 milioni di euro del Fsba, il fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato, erogati a sostegno di 4.300 lavoratori e quasi 800 aziende. È l’industria il settore che assorbe la maggior parte delle ore autorizzate (14.113.078 ore). Le ore registrate nel terziario sono 942mila; il settore del commercio quello in cui si registrano più ore (439mila), seguito da agenzie di viaggio, immobiliari (272mila) e alberghi e pubblici esercizi (132mila); mentre nell’edilizia sono 412mila. Il ricorso agli ammortizzatori sociali rimane al di sopra dei livelli pre-pandemia, l’industria registra anzi un aumento del 53 per cento delle ore autorizzate rispetto al 2018, e il commercio segna un incremento del 169 per cento. "È tempo di dare risposte concrete ai lavoratori il cui futuro è incerto mentre il presente è scandito da perdite di salario sempre più rilevanti", commenta Rossella Marinucci, segreteria Cgil Marche.